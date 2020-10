Sport

Steyrer Basketballer drehen Derby eine Sekunde vor Schluss

ENNS/STEYR. Der ASKÖ BBC McDonald's Irons Scorps Steyr hat im Debry gegen UBBC Lions Enns das fast Unmögliche geschafft. Vier Minuten vor Schluss war die Mannschaft von Coach Wittwer noch um 22 Punkte hinten. Dennoch haben es die Scorps geschafft das Spiel zu drehen ...

und einen dramatischen, knappen Sieg um einen Punkt zu erkämpfen.

Nach einem guten Start der Steyrer und einer 9:7 Führung nach 2 Dreiern von Kovacevic kam schnell ein Einbruch. Sehr viele Einzelfehler und Ballverluste führten zu einfachen Punkten der Ennser. Sie nutzten diese schwache Phase der Scorps aus und bauten bis zum Ende des ersten Viertels eine Führung von 16 Punkten auf (30:14).

Steyr konnte die Leistung im zweiten und dritten Viertel wieder steigern, jedoch ließen sie die Lions nicht in Schlagdistanz zurückzukommen. Immer wenn es so aussah, dass die Gäste näher kommen, folgten einige Fehler die Enns nutzte, um den Vorsprung stabil zu halten. So ginge es bis zur 36. Minute.

Das Comeback fing mit einer Serie von Freiwürfen an. Steyr konnte 5 von 6 umwandeln und damit eine kleine Hoffnung schaffen. Full Court Pressing brachte einige Ballgewinne und schnelle, einfache Punkte. Plötzlich schrumpfte der Rückstand von 22 nur noch auf 8 Punkte bei nur noch einer Minute auf der Spieluhr. Weitere Steals brachten einen Layup von Hilgärtner und jeweils einen Dreier von Surums und Kovacevic. Zehn Sekunden vor dem Schluss verwarf der Kapitän der Hausherren beide Freiwürfe und es Stand 79:77 für Enns. Wie bereits in einigen Spielen in den letzten Jahren übernahm Der Spielmacher Kovacevic die Verantwortung und traf 0,9 Sekunden vor der Sirene den entscheidenden Dreier zum plus 1. Steyr gewinnt somit knapp den Krimi in Enns, den wohl beide Mannschaften so schnell nicht vergessen werden und feiert damit den ersten Saisonsieg im zweiten Spiel.

"Auch wenn die Leistung nicht über das ganze Spiel optimal war, haben wir am Ende Charakter gezeigt und das fast unmögliche geschafft. Im Derby hat sowas natürlich nochmals etwas süßeren Beigeschmack und es wird uns für die nächsten Spiele noch mehr Motivation geben", sagt Coach Wittwer. Das nächste Heimspiel gegen Amstetten Falcons ist bereits am kommenden Samstag (19:00 in der Stadthalle).

Sa, 17. Okt. 2020, UBBC Lions Enns - BBC McDonald's Iron Scorps Steyr 79:80 (30:14, 47:30, 65:49)

Surums 29, Kovacevic 19, Hilgärtner 9, Osmancevic 9, Didovic 6, Hasenauer 3, Hajder 3, Filipovic 2, Medinger 0, Polat 0.