Sport

Nichts für schwache Nerven: Iron Scorps holen zweiten Sieg im dritten Spiel

STEYR. In der dritten Runde der OÖ-Landesliga waren die City Center Amstetten Falcons zu Gast bei den ASKÖ BBC McDonald’s Iron Scorps Steyr. Nach einer guten Leistung besonders in der zweiten Halbzeit sind die 2 Punkte in Steyr geblieben ...

Dieses Spiel wurde aufgrund der aktuellen Verordnung vor leeren Tribünen gespielt und den Scorps ist die Unterstützung der Fans am Anfang abgegangen. Der Einsatz in der Defense war nicht ausreichend und die Falcons haben viele einfache Würfe nehmen und verwerten können. Amstetten trifft in den ersten 6 Minuten unglaubliche 6 Dreier und ist mit 22:8 klar vorne. Mit einigen Wechseln können die Scorps mehr Energie ins Spiel bringen und der junge Point Guard Akin Polat bringt seine Mannschaft am Ende des ersten Viertels mit 3 Körben in Folge wieder auf 8 Punkte an den Gegner heran.

Das zweite Viertel ist ausgeglichen, Amstetten bleibt aber dank guter Trefferquote vorne. Die Niederösterreicher können den Vorsprung nochmal etwas erhöhen und gehen mit einer 11-Punkte-Führung (40:51) in die Pause.

Während der Halbzeit kann der Spieler-Trainer Mlynsky seine Truppe motivieren und Steyr kommt mit einem viel höheren Einsatz zurück. Die McDonald’s Iron Scorps sind aufmerksamer in der Defense und lassen fast keine einfachen Würfe mehr zu. Das Resultat lässt auf sich nicht lange warten und bereits nach 5 Minuten ist das Halbzeitmanko weg. Nach einem Dreier von Kovacevic übernehmen die Hausherren 14 Minuten vor der Schlusssirene die Führung und geben diese auch nichtmehr ab. Sie kontrollieren das Tempo, erlauben den Falcons nur 5 Punkte im letzten Viertel und fahren einen wichtigen 13 Punkte Sieg (80:67) ein.

„Der Anfang war leider ähnlich wie letzte Woche in Enns. Zu wenig Einsatz und einige Einzelfehler. Glücklicherweise haben wir aber diesmal mit dem Comeback nicht so lange gewartet und gleich nach der Pause das Spiel gedreht. Nun müssen wir schauen, dass wir gleich ab dem Sprungball mit diesem Einsatz und Energie loslegen. Wir machen uns das Leben sonst unnötig selbst schwer“, sagt Mlynsky.

Nach dieser Partie hat Steyr eine 3-wöchige Pause. Das nächste Spiel gegen die Vikings aus Vorchdorf steht erst am 15.11. am Programm.

Scorer für die Iron Scorps: Didovic 16, Surums 15, Kovacevic 14, Medinger 11, Hasenauer 7, Hilgärtner 6, Polat 6, Stadlhuber 5, Schmidt 0.