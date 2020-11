Sport

SK Vorwärts Steyr: Einladung zur Verkündung des neuen Hauptsponsors

STEYR. Mitten in turbulenten Zeiten sind starke Partner wichtiger als jemals zuvor. Gerade jetzt heißt es gemeinsam vorwärts schauen und die Zukunft aktiv gestalten. Deswegen freuen wir uns besonders, im Zuge einer virtuellen Pressekonferenz am Mittwoch, ...

... 4. November um 15:30 Uhr unseren neuen Hauptsponsor vorstellen zu dürfen. Die Verkündung wird live via Facebook übertragen. Anschließend gibt es die Möglichkeit Fragen zu stellen.



Sponsoring ist für uns als Vorwärts Steyr einer der wichtigsten Eckpfeiler zur Finanzierung des Spielbetriebs und des Vereinslebens. Mit unserer Mannschaft in der 2. Liga, den 8 Nachwuchsteams sowie den Juniors, den Fans und unserer Reichweite online und offline, ist Vorwärts Steyr ein interessanter Partner für Unternehmen.



Für Unternehmen ist Sponsoring eine strategische Komponente in der Kommunikation und der Öffentlichkeitsarbeit. Die Bekanntheit und die Werte des Vereins werden genutzt, um die Marketingziele zu unterstützen. Mit der Platzierung des Logos beispielsweise auf Dressen und als Namenssponsor entsteht so eine Beziehung und eine Partnerschaft, von der alle Parteien profitieren.



Wir lieben unsere Vorwärts mit den Werten, für die sie steht. Werte wie beispielsweise Regionalität, Tradition und Professionalität. Werte, die wir auch bei unserem neuen Hauptsponsor wiederfinden. Ein Unternehmen, das seine Wurzeln in Steyr hat und von hier aus bald ein halbes Jahrhundert international tätig ist. Ein Unternehmen, das für seine Kunden und von nun auch für die Vorwärts ein langjähriger, zuverlässiger Partner ist.



Deswegen freuen wir uns, euch diesen starken Partner, der die kommende Jahre stark an unserer Seite sichtbar sein wird, am Mittwoch vorzustellen.