Sport

Biografie über Steyrer Rennfahrer-Legende Wolfgang Storpek erschienen

BEHAMBERG/STEYR. Rechtzeitig vor Weihnachten ist das Legenden-Buch über den in Behamberg bei Steyr lebenden und international bekannten Motorrad- und Sidecar-Rennfahrer Wolfgang Stropek erschienen. Österreichischer Rundstrecken- und Bergmeister, Firmenchef, erfolgreicher Seitenwagen-WM- Pilot ...

Teilnehmer bei der Isle of Man und Veranstalter des Rupert-Hollaus-Gedächtnisrennens - der heute 75-jährige Wolfgang Stropek aus Behamberg/Steyr, gilt als Tausendsassa der Motorradszene.

Das Buch ist auch eine zeitgeschichtliche Dokumentation über den Motorradrennsport von 1950 bis heute. Das Buch umfasst 136 Seiten und ist um € 29,90 im Fachhandel und im Thucom-Verlag erhältlich. Ein Sonderteil informiert über die Historie des Rupert Hollaus Rennen (ISBN 978-3-200-07215-2).

Wolfgang Stropek, österreichischer 500ccm Staatsmeister und 2-facher österreichischer Bergmeister, ist einer von drei Fahrern weltweit die sowohl Punkte in der Solo- als auch in der Beiwagenweltmeisterschaft errungen haben. Er fuhr 1969 in Imatra in der 500ccm Klasse in die Punkteränge und danach ab 1979 in der Beiwagenweltmeisterschaft über 10 Jahre in der weltweiten Spitze mit.

Er war und ist Teil der Classic-Szene und veranstaltet mit seinem Verein IG Formel Classic (IGFC) seit mehr als 18 Jahren nicht nur das internationale Rupert Hollaus Gedächtnisrennen, sondern eine Vielzahl von Veranstaltungen für und mit der Oldtimerszene. Ob Giacomo Agostini, Luigi Taveri, Phil Read, Jim Redman oder Freddie Spencer. Die Legenden kamen und kommen zu seinen Veranstaltungen und trugen dazu bei, dass sich diese zu einer der herausragenden Motorsportevents in Europa entwickelten.

Das Buch beschreibt den Lebenslauf eines vom Motorsport infizierten. „Benzin fließt in den Adern“ – ist nicht umsonst der Untertitel dieser Biographie. Sonderteil: Historie des Rupert Hollaus Rennen.

Unten: Wolfgang Stropek auf seiner Matchless Seeley G50 MK3 Bj 1962. Foto © Müllegger Erich, 2019 Grobnik.

Darunter: Wolfgang Stropek beim Training in Großraming 1967. Foto © Archiv IGFC.