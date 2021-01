Sport

SK Vorwärts Steyr: Knappe Niederlage im Testspiel vs. SKN St. Pölten

ST. PÖLTEN. Nach der ersten Trainingswoche stand am Samstag gleich das erste Testspiel für den SK BMD Vorwärts Steyr im Jahr 2021 auf dem Programm. Die Rot-Weißen gastierten beim Tabellensiebten der Bundesliga in St. Pölten ...

Gespielt wurde auf der Stadtsportanlage auf Naturrasen.



Vorwärts-Trainer Andreas Milot setzte diesmal in der Defensive auf eine Viererkette und brachte 22 Spieler zum Einsatz. Die Gäste konnten gegen den Bundesligisten gut dagegenhalten und gingen nach 55 Minuten in Führung. Paul Sahanek köpfelte nach einem Eckball von Thomas Himmelfreundpointner zum 0:1 ein.



In der 73. Minute bot sich die Chance auf das 0:2, Rahman Jawadi schoss aber nach Vorarbeit von Bojan Mustecic Torhüter Gremsl an. In der Schlussphase drückte St. Pölten und kam durch Lukas Grozurek zum Ausgleich (85.). Ein Elfmeter in der 90. Minute führte zum 2:1-Endstand, Nicolas Meister verwertete für die Gastgeber.



Andreas Milot: "Die Schwerpunkte die wir unter der Woche trainiert haben, hat die Mannschaft zum größten Teil gut umgesetzt. Das Ergebnis passt nicht, mit der Leistung können wir aber schon zufrieden sein. Wir haben 22 Spieler jeweils 45 Minuten Einsatzzeit gegeben. Es ist auch in der Meisterschaft wichtig, dass wir ein guten und ausgeglichenen Kader haben."



SKN St. Pölten - SK BMD Vorwärts Steyr 2:1 (0:0)



St. Pölten (4-4-2): Riegler (46. Gremsl); Steinwender (46. Keiblinger), Luan (46. Maranda), Muhamedbegovic (46. Drescher), Schulz (46. Majnovics); Tanzmayr (46. Schütz), Luxbacher (46. Messerer), Pokorny (46. Asadi), Ljubicic (46. Halper); Hugi (46. Meister), Schmidt (46. Grozurek). Trainer: Robert Ibertsberger.



Vorwärts (4-3-1-2): Staudinger (46. Hüttner); Halbartschlager (46. Sahanek), Martic (46. Maric), Prada (46. Wimmer), Fischer (46. Fahrngruber); Brandstätter (46. Broser), Pasic (46. Himmelfreundpointner), Hofstätter (46. Drga); Paz (46. Mustecic); Mayr-Fälten (46. Jawadi), Martinovic (46. Monsberger). Trainer: Andreas Milot.



Torfolge: 0:1 (55.) Sahanek (Himmelfreundpointner/Eckball), 1:1 (85.) Grozurek, 2:1 (90./Elfmeter) Meister.



Gelbe Karten: keine.



Samstag, 9. Jänner 2021; Stadtsportanlage St. Pölten; keine Zuschauer

SR Markus Hameter; Maximilian Weiß, Alexander Borucki