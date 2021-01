Sport

SKV holt ersten Sieg in der Vorbereitung

STEYR/LINZ. Nach Niederlagen gegen die Bundesligisten St. Pölten und Salzburg feiert der SK BMD Vorwärts Steyr den ersten Sieg in der Vorbereitung. Auf Kunstrasen in Pasching setzt sich die Milot-Elf gegen den Ligakonkurrenten Juniors OÖ mit 2:0 durch ...

Nicolas Wimmer trifft ebenso mit einem Flachschuss ins lange Eck, wie Michael Halbartschlager.

Noch drei Testspiele

In der kommenden Woche reist das Vorwärts-Team am Mittwoch zum Trainingslager in die Steiermark. Dort werden Spiele gegen den FAC (29. Jänner) und Lafnitz (31. Jänner) bestritten. Zum Abschluss der Vorbereitung treffen die Rot-Weißen im Donauparkstadion auf Blau-Weiß Linz (5. Februar).

Andreas Milot: "Leider haben wir auf Kunstrasen gespielt, es war aber ein guter Test. Unsere Mannschaft hat diszipliniert agiert und verdient mit 2:0 gewonnen. In der Vorbereitung arbeiten wir sehr viel im körperlichen Bereich, die Spieler ziehen hier super mit, ohne murren. Im Trainingslager nächste Woche legen wir zwei Schwerpunkte: Pressingverhalten und das Spiel im Ballbesitz, vor allem im letzten Drittel."

FC Juniors OÖ - SK BMD Vorwärts Steyr 0:2 (0:1)

Juniors OÖ (4-3-3): Turner; Würdinger, S. Wimmer, Konate, Backulja; Burgstaller, Benko, Valencia; Aigner, Griger (59. Sulejmanovic), Altunbas. Trainer: Andreas Wieland.

Vorwärts (3-4-1-2): Staudinger; Sahanek (82. Martic), Prada, N. Wimmer; Halbartschlager, Himmelfreundpointner (78. Fischer), P. Bilic (59. Broser), Brandstätter; Martinovic (66. Mustecic); Ablinger, Monsberger (84. Paz). Ersatz: Tober. Trainer: Andreas Milot.

Torfolge: 0:1 (31.) N. Wimmer (Himmelfreundpointner), 0:2 (81.) Halbartschlager (Ablinger).

Gelbe Karten: Konate (16. Foul), Altunbas (53. Foul).

Samstag, 23. Jänner 2021; TZ Pasching, Kunstrasen; keine Zuschauer

SR Florian Eidenberger; Klaus Hintersonnleitner, Mario Diesenberger