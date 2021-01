Sport

Vorwärts und FAC trennen sich 0:0

VORAU/STEYR. Seit Mittwoch (27. Jän.) befindet sich der SK Vorwärts im Trainingslager im steirischen Vorau, wo es auf einem modernen Kunstrasen sehr gute Trainingsmöglichkeiten gibt. Am Freitag (29. Jän.) fand ein Testspiel in der Urkaft Arena gegen den Ligakonkurrenten FAC Wien statt ...

Stammtorhüter Bernhard Staudinger wurde geschont, er kommt am Sonntag gegen Lafnitz wieder zum Einsatz. Noch nicht ganz fit sind Alem Pasic, Michael Drga und Robin Mayr-Fälten, die damit gegen den FAC passen mussten. In der Tabelle der 2. Liga sind der SK BMD Vorwärts Steyr und der Floridsdorfer AC nur durch einen Punkt getrennt. Ausgeglichen verläuft auch die erste Halbzeit, in der beide Mannschaften defensiv gut stehen - somit gehen die ersten 45 Minuten torlos zu Ende.

Vorwärts-Coach Andreas Milot wechselte zur Pause alle zehn Feldspieler, die Wiener agierten vorerst weiter mit ihrer Startelf. Doch auch mit vielen Kickern der Juniors halten die Rot-Weißen gut dagegen, lassen kaum Chancen zu. Letztlich bleibt es beim torlosen Unentschieden. Milot: "Es war ein sehr guter Test. In der ersten Halbzeit haben wir etwas gebraucht, um in das Spiel zu kommen. Wir haben dann aber richtig gut Fußball gespielt und die Schwerpunkte die wir uns vorgenommen haben, gut umgesetzt. Die Bedingungen hier in Vorau sind super, die Spieler ziehen voll mit."

SK BMD Vorwärts Steyr - FAC Wien 0:0

Vorwärts (3-4-1-2): Hüttner (60. Tober); P. Sahanek (46. Spath), Prada (46. Martic), Wimmer (46. Maric); Halbartschlager (46. Fischer), Himmelfreundpointner (46. Broser), Brandstätter (46. Hofstätter/78. Abazovic), Fahrngruber (46. P. Bilic); Mustecic (46. Paz); Ablinger (46. Jawadi/70. D. Bilic), Martinovic (46. Monsberger). Trainer: Andreas Milot.

FAC (4-1-4-1): Jenciragic (46. Krepelka); Becirovic, Bubalovic, Strmsek (84. Lugonja), Holzmann (60. Fila); Krasniqi; M. Sahanek (60. Schmid), Krainz, Pichler (71. Josic), Günes (76. Drozd); Zatl. Trainer: Aleksandar Gitsov.

Freitag, 29. Jänner 2021; Urkraft Arena Vorau, Kunstrasen; keine Zuschauer

SR Alexander Harkam; Alem Kulasim, Christopher Bartsch.