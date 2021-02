Sport

HRINKOW Rad Hits von 5. bis 7. März - 35% Jubiläums-Rabatt

STEYR. Die in Steyr und Umgebung sehr beliebte, jährliche Fahrradmesse wird von 5. – 7. März als Hausmesse im Geschäft in der Haratzmüllerstraße stattfinden. Hrinkow präsentiert euch die neuesten Hrinkow Bike Modelle, eine große Auswahl an E-Bikes, Rennrädern, Mountainbikes ...

und Kinderräder in allen Preisklassen sowie Radbekleidung, Helme, Zubehör, und vieles mehr.

35 Jahre Hrinkow-Bikes

Hrinkow wird 35 und feiert das mit 35% Jubiläumsrabatt auf Bekleidung, Helme, Zubehör, Reifen usw.

Und: Hrinkow Bikes sind lieferbar! Dank der hauseigenen Produktion in Steyr ist auch in dieser turbulenten Zeit die ganze Hrinkow Bike Kollektion verfügbar. Gerne stellt Hrinkow für dich dein perfekt passendes Maß-Rad zusammen!

WANN: 5. bis 7. März 2021

WO: Haratzmüllerstraße 74, 4400 Steyr