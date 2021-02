Sport

Bewegung wie geschmiert #8: das volle Programm für die Hüfte!

STEYR. Seit sieben Wochen läuft nun der neuen Bewegungsratgeber und versorgt euch jede Woche mit Bewegungstipps, Übungswerkzeugen und zahlzeichen Erklärungen zu unserem Bewegungssystem. Wie läuft's mit dem "Physio-Aktiv-Werden"? ...

Wir nehmen die heutige Folge zum Anlass, um euch zu fragen, wie es euch denn so geht mit dem "Physio-Aktiv-Werden"?

Sind die Übungstipps hilfreich und verständlich?

Seid ihr schon aktiv und stellt positive Veränderungen fest?

Wann, wo und wie oft übt ihr?

Habt ihr konkrete Wünsche hinsichtlich unseres Bewegungsratgebers, was Themen oder Fragestellungen betrifft?

Würdet ihr unsere Tipps und Videos weiterempfehlen oder habt es bereits getan?

Seid ihr Mitglied in einem Verein und wünscht euch einen Vortrag zum Thema "Bewegungsgesundheit" oder anderen Themenbereichen?

Wünscht ihr in eurer Firma einen Vortrag im Sinne der Betreiblichen Gesundheitsvorsorge zum Thema "Bewegungsgesundheit" oder anderen Themenbereichen?

Wollt ihr mehr Informationen aus der Welt von Functional Movement Systems?

Schickt uns eure Erfahrungen und/oder Anregungen auf Facebook unter Physio Aktiv

oder per Email an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Wir brennen auch euer Feedback!

Wir freuen uns schon jetz über zahlreiche Kommentare, aber noch vielmehr freuen wir uns auf die kommenden Wochen. Der Frühling rückt langsam näher und somit die Zeit wo wir uns wieder mehr im Freien aufhalten werden. Alle Hobbygärtner und Outdoor-Aktivisten scharren schon in den Startlöchern und bereiten sich - zumindest geistig - auf ein Ende des Lockdowns und der in Aussicht gestellten Freiheiten vor. Für praktisch alle dieser Aktivitäten sind gut funktionierende Hüftgelenke unerlässlich. Falls ihr noch nicht aktiv seid - es ist nie zu spät. Sich verbessern und für die Gesundheit etwas tun ist nahezu immer möglich. Also 'rauf auf die Matte, 'ran an die Fazienrolle und her mit dem Theraband!

Das heutige Video ist die Zusammenfassung der Übungen für die Hüftregion. Unsere 3x3 Übungsmatrix - 3 Faszientechniken, 3 Stretchingmaßnahmen und 3 Funktionsübungen - ist zeitschonend und hochwirksam, und alle wichtigen Aspekte sind nocheinmal ausführlich erklärt. Das bloße Lesen und Betrachten der Videos wird - zumindest körperlich - wenig Wirkung zeigen ;-) ... also lso geht's!

Kurz noch einmal in einer Übersicht die wichtigsten Rahmenbedingungen zum "Physio Aktiv Werden":

Ab Sonntag kommender Woche beleuchten wir die nächste Schlüsselregion des Bewegungssystems - das Sprunggelenk. MOVE WELL - MOVE OFTEN!

