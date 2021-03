Sport

Bronze für Jan Gaberc im Crosslauf

STEYR. Am 06.März gingen die heurigen OÖ Crosslaufmeisterschaften über die Bühne. Jan Gaberc krönt seine Leistung dabei mit der Bronzemedaille. Der 14 jährige Gymnasiast Jan Gaberc vom TRI TEAM KAISER ...

... startete am Samstag als Newcomer bei den OÖ-Landesmeisterschaften im Crosslauf in Attnang-Puchheim. Bei seinem Debut sicherte er sich in 7:36 min über die 2300 Meter die Bronzemedaille.

Vereinskollege Oliver Ramskogler stellte sich in der U18 der starken Konkurenz und erreichte den ausgezeichneten 6. Platz über die Distanz von 3.150 m in einer Zeit von 11:17 min.

Die beiden jungen Talente bilden den Abschluss einer mannschaftlich starken Leistung. Auf der Langdistanz der allgemeinen Klasse der Herren sorgen Johannes Pell, Alexander Kreiner, Johannes Reitner und Manfred Kohlgruber für ein gutes Ergebnis. Johannes Pell konnte sich mit Platz 5 im Spitzenfeld platzieren. Mit Thomas Mayer starteten auch alle Athleten zum Abschluss auf der Kurzdistanz.

Foto © Tri Team Kaiser