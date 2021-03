Sport

Medaillen­regen für LAC-Cracks bei OÖ-Meisterschaften

STEYR/ATTNANG. Am vergangenem Samstag (6. März) wurde die Freiluftsaison der LäuferInnen in Attnang Puchheim gestartet. Unter strengen Covid Richtlinien fanden die OÖ LM im Cross Lauf statt. Mit dabei das Team des LAC Amateure Steyr ...

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 11 Medaillen wurden retour in die Eisenstadt gebracht! Die AthletenInnen mussten den ganzen Winter solo trainieren, da Training in der Gruppe mit Trainer nicht erlaubt war. Das starke Masters-Team vom LAC war nicht am Start, da es heuer wegen Corona keine Masters-Wertung gab.

4 x GOLD

U16w Flora Heiml

U18 m Paul Leitenbauer

U23m Jochen Köllnreitner

U18w Team Johanna Stefanits, Emma Grossalber und Veronika Schwarz

4 x SILBER

U14w Team Sophie und Isabel Ladein, Elena Knoll

U16m Christian Fehringer

U20m Moritz Heiml

U20w Team Kathi Kreundl, Hannah Koestler, Heiml Claudia und Claudia Fuchshuber

3 x BRONZE

Kathi Kreundl

U23m Daniel Rattinger

U23m Team auf der Kurzstrecke Jochen Köllnreitner, Daniel Rattinger und Moritz Heiml

Emma Petersen belegte Rang 9 in der Klasse U16w. Anna Schindlauer und Paul Honeder konnten leider nicht starten.