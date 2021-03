Sport

SKV holt ersten Punkt im Frühjahr

STEYR. Trotz des ziemlich verkorksten Starts in die Rückrunde mit vier Niederlagen am Stück, ging unsere Mannschaft mit viel Optimismus in das Duell mit dem Grazer Traditionsclub. So meinte etwa Headcoach Andi Milot vor der Partie: ...

„Im letzten Drittel müssen wir wieder überzeugender sein, dann wird es auch wieder klappen". Und die Partie begann mit einem Knalleffekt. Bereits in der sechsten Spielminute stellte Kevin Brandstätter mit einem satten Schuss in die lange Ecke auf 1:0 für den SKV. In der Folgezeit entwickelte sich eine flotte Partie. Die Grazer drückten mächtig und Vorwärts versuchte im Konter Nadelstiche zu setzen. Kurz vor der Pause musste Vorwärts dann durch Petar Zubak per Kopf den Ausgleich hinnehmen. Mit 1:1 wurden die Seiten gewechselt.

Bojan Mustecic rettet ersten Punkt im Frühjahr für den SKV

Vorwärts kam gut aus der Kabine und hatte sofort einige gute Möglichkeiten. Doch auch die Gäste aus Graz versteckten sich nicht und kamen immer wieder gefährlich vor das Tor von Bernhard Staudinger. Nach einem unnötigen Freistoß musste unser Team Mitte der zweiten Hälfte dann das 1:2 hinnehmen. In der 82. Minute konnte Bojan Mustecic einen Stanglpass von Sascha Fahrngruber zum 2:2 Ausgleich verwerten. Letztendlich blieb es beim leistungsgerechten Remis.

Andreas Milot: „Ich bin froh, dass wir den ersten Punktegewinn einfahren konnten. Vor zwei Wochen ist es uns nicht geglückt nochmals in die Partie zurückzukommen, heute konnten wir den Ausgleich erzielen. Zum Schluss hatten wir sogar noch die Chance auf das 3:2. Es war ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt fahren wir nach Klagenfurt und werden alles versuchen um auch dort etwas mitzunehmen”.

SK BMD Vorwärts Steyr – Grazer AK 1902 2:2 (1:1)

Vorwärts (3-4-2-1): Staudinger; Pasic, Prada, Seiwald; Halbartschlager, Hofstätter (60. Fahrngruber), Himmelfreundpointner, Brandstätter (94. Broser); Paz, Mustecic (92. Ablinger); Monsberger (46. Martinovic). Ersatz: Tober, Sahanek, Maric. Trainer: Andreas Milot.

Grazer AK 1902 (4-2-3-1): Nicht; Weberbauer, Pfeifer, Graf, Palla; Perchtold, Tschernegg; Hackinger, Fink (69. Harrer), Gabbichler (85. Mihajlovic); Zubak. Ersatz: Meierhofer, Schellnegger, Kozissnik, Smoljan, Gantschnig. Trainer: Gernot Plassnegger.

Torfolge: 1:0 (6.) Brandstätter (-), 1:1 (42.) Zubak, 1:2 (74.) Hackinger, 2:2 (82.) Mustecic (Fahrngruber).

Gelbe Karten: Himmelfreundpointner (45. Foul), Pasic (62. Unsportlichkeit), Brandstätter (90. Unsportlichkeit).

Freitag, 12. März 2021; EK Kammerhofer Arena, keine Zuseher

SR Gabriel Gmeiner; Luka Katholnig, Alexander Borucki.