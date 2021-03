Sport

Vorwärts-Nachwuchs trainiert wieder

STEYR. Viele Wochen hielten sich die Nachwuchskicker so gut wie möglich mit Heimtraining fit. Seit Montag, 15. März, ist nun unter speziellen Voraussetzungen das Training in Kleingruppen wieder möglich. Der SK BMD Vorwärts Steyr hat bereits im Vorjahr ...

ein entsprechendes Präventionskonzept für den Nachwuchs ausgearbeitet. In der aktuellen Situation darf der Ball in Kleingruppen mit maximal zehn Spielern rollen - dabei muss in der Regel ein Abstand von zwei Metern gehalten werden. Zweikämpfe, Spiele und Körperkontakt sind also nicht möglich. Die engagierten Nachwuchstrainer haben genügend Übungen auf Lager, um die Vorgaben punktgenau umzusetzen.

Bereits am Montag waren die ersten Nachwuchsspieler bei Regen und rund fünf Grad in der R.S.F. Arena in Münichholz aktiv. Die Trainingspläne für alle Teams wurden genau abgestimmt, die Spieler kommen bereits in der Sportkleidung zum Training und verlassen danach direkt wieder das Gelände. Außerdem müssen sich alle Kicker vor dem Training anmelden, damit wird auch sichergestellt, dass die Gruppengrößen nicht überschritten werden.