Vorwärts siegt beim FAC 0:1

STEYR. Innerhalb von zwölf Tagen stand für den SK BMD Vorwärts Steyr am Dienstag das vierte Spiel in der 2. Liga auf dem Programm. Regen, Wind und Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt machten es dem Floridsdorfer AC und den Rot-Weißen nicht gerade leicht ...

Vor der Pause hatten die Gäste zwei Topmöglichkeiten auf den Führungstreffer. Paul Sahanek konnte den Wiener Goalie Jenciragic ebenso nicht bezwingen (15.) wie Marcel Monsberger und Philipp Ablinger bei einer Doppel-Chance (38.). Somit ging es torlos in die Kabinen. Monsberger mit Goldtor

In der zweiten Halbzeit entwickelt sich im Match der Tabellennachbarn ein offener Schlagabtausch. Vorwärts bleibt in der Offensive gefährlicher und erzielt in der 54. Minute das einzige Tor der Partie. Alem Pasic spielt den punktgenauen Wechselpass auf Felix Seiwald. Der linke Mittelfeldspieler zieht in den Strafraum und schließt ab - Jenciragic wehrt kurz ab, Monsberger steht goldrichtig und drückt den Ball über die Linie.

Vorwärts besticht einmal mehr durch enormen Kampfgeist, lässt den Gegner aus dem Spiel kaum zum Torabschluss kommen und fährt somit die nächsten drei Punkte ein. Damit haben sich die Rot-Weißen mit zehn Punkten in den letzten vier Runden ins Tabellenmittelfeld der 2. Liga verbessert.

Andreas Milot: "Es war kein einfaches Spiel, aber am Ende ein verdienter Sieg. Eigentlich müssen wir zur Pause schon mit 2:0 führen. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann besser gemacht."

FAC Wien - SK BMD Vorwärts Steyr 0:1 (0:0)

FAC (3-4-2-1): Jenciragic; Strmsek, Plavotic, Lugonja (56. Schmid); Becirovic (56. Sostarits), Krainz, Felber, Holzmann (77. Günes); Rasner (77. Flavio), Skrivanek; Jurdik. Ersatz: Grubmüller; Pichler, Josic. Trainer: Roman Ellensohn.

Vorwärts (3-4-1-2): Staudinger; Maric (46. Hofstätter), Martic, Prada; Sahanek (89. Fischer), Pasic, Brandstätter, Seiwald; Paz (89. Martinovic); Monsberger (76. Drga), Ablinger (71. D. Bilic). Ersatz: Hüttner; P. Bilic. Trainer: Andreas Milot.

Tor: 0:1 (54.) Monsberger (Seiwald).

Gelbe Karten: Strmsek (81. Unsportlichkeit), Felber (84. Foul); Brandstätter (70. Foul), Seiwald (85. Unsportlichkeit), Prada (92. Foul).

Dienstag, 13. April 2021, FAC-Platz, keine Zuschauer

SR Gerhard Grobelnik; Maximilian Weiß, Stefan Pichler