Sport

Vorwärts unterliegt Lafnitz 0:2

STEYR. Zur Sonntags-Matinee war mit dem SV Lafnitz nicht nur der Herbstmeister, sondern eine absolute Topmannschaft in der EK Kammerhofer Arena zu Gast. Die Steirer zeigten sich zuletzt mit einem 8:0 gegen Dornbirn in bestechender Form. Die Steyrer waren nach dem enttäuschenden Derby ...

gegen Blau-Weiß Linz auf Wiedergutmachung aus.

Die Roten starteten ambitioniert in die Partie, doch es war von Beginn weg zu erkennen, warum die Lafnitzer in der Tabelle so weit vorne stehen. Die Gäste aus der Steiermark hatten mehr Ballbesitz, doch die ganz klaren Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Nach rund einer halben Stunde dann eine erste Halbchance für die Vorwärts durch einen Schuss von Paz, der knapp am Gehäuse der Gäste vorbeistrich. Es blieb allerdings bis zum Pausenpfiff beim torlosen Remis.

SV Lafnitz sorgt für klare Verhältnisse

Durchgang zwei begann, wie die erste Halbzeit geendet hatte. Viel Ballbesitz der Gäste und gelegentliche Entlastungsangriffe unserer Mannschaft. Nach einer Stunde war es dann soweit, Philipp Wendler stellte per Kopf auf 1:0 für die Gäste. Und nur zwei Minuten später erzielte Patrick Bürger das vorentscheidende 2:0 für den SV Lafnitz. Unsere Mannschaft steckte nicht auf und bemühte sich auch nach Kräften, doch wirklich gefährlich konnte man den Gästen nicht werden. Letztendlich blieb es beim leistungsgerechten Sieg für die Gäste.

Andi Milot: „Die Mannschaftsleistung war in Ordnung. Wir wussten bereits vor der Partie, dass wir heute wenig Ballbesitz haben werden, dass der Gegner am Ball enorm stark ist. Auch wenn das Ergebnis heute nicht passt, war die Leistung absolut OK. Wir müssen einfach daran arbeiten, dass wir mehr in die Tiefe spielen und mehr Spieler in das letzte Drittel bekommen. Hier müssen wir den Hebel ansetzen, hier müssen wir besser werden.”

SK BMD Vorwärts Steyr – SV Licht-Loidl Lafnitz 0:2 (0:0)

Vorwärts (3-4-2-1): Staudinger; Pasic, Martic, Prada; Fischer (46. Sahanek), Himmelfreundpointner (66. Hofstätter), Brandstätter, Seiwald (74. Martinovic); Paz, Mustecic (74. Fahrngruber); Drga (66. D. Bilic). Ersatz: Hüttner, Ablinger. Trainer: Andreas Milot.

Lafnitz (4-1-4-1): Zingl; Geschiel, Tomka, Umjenovic, Grasser; Siegl (67. Koch); Gremsl, Prohart (46. Chr. Kröpfl), Fadinger (79. Krienzer), M. Kröpfl (79. Schloffer); Wendler (60. Bürger). Ersatz: Koller, Schriebl. Trainer: Philipp Semlic.

Torfolge: 0:1 (60.) Wendler, 0:2 (62.) Bürger.

Gelbe Karten: Brandstätter (22. Unsportlichkeit); Siegl (11. Foul), Umjenovic (90. Foul).

Sonntag, 25. April 2021; EK Kammerhofer Arena; keine Zuschauer

SR Arnes Talic; Luka Katholnig, Manuel Koller.