Sport

Vorwärts siegt im Derby 3:1

PASCHING/STEYR. Nach zwei Niederlagen zuletzt kehrt der SK BMD Vorwärts Steyr am Freitag in der Raiffeisen Arena in Pasching wieder auf die Siegerstraße zurück. Die Rot-Weißen gewinnen das Derby gegen die Juniors OÖ mit 3:1 und klettern damit in der Tabelle der 2. Liga auf Platz zehn ...

In den ersten 35 Minuten verläuft die Partie ausgeglichen, in den letzten zehn Minuten vor der Pause drücken die Hausherren aber dann aufs Tempo und sind der Führung nahe – Succar lässt eine Topchance liegen (38.), ein 25-Meter-Distanzschuss von Boller knallt an die Latte. Während es im ersten Spielabschnitt nur wenige Torraumszenen gibt, geht es nach dem Seitenwechsel rund.

Vorwärts geht in der 48. Minute in Führung. Paul Sahanek staubt aus kurzer Distanz ab, nachdem Philipp Ablinger die Stange getroffen hatte. Die Juniors OÖ antworten allerdings prompt und gleichen durch Nakamura zum 1:1 aus (52.). Die Rot-Weißen haben in dieser Partie auch das nötige Glück, Plojer trifft nach einem Solo die Innenstange (58.). Weitere sechs Minuten später gehen dann die Steyrer wieder in Führung. Sulejmanovic foult im Strafraum Ablinger. Alberto Prada tritt zum Elfmeter an und verwandelt souverän ins Kreuzeck zum 1:2.

Danach agiert die Milot-Elf selbstbewusst, setzt immer wieder nach und wird mit dem 1:3 belohnt. Pascal Hofstätter drückt den Ball nach einer abgefälschten Flanke von Josip Martinovic über die Linie (78.). Zwei Minuten später trifft Michlmayr für die Juniors erneut die Stange. Dann verteidigen die Rot-Weißen robust und abgeklärt und feiern den siebten Saisonsieg.

Andreas Milot: „Wir haben es heute sehr gut gemacht, aber auch bei den drei Alutreffern Glück gehabt. Es war wichtig, dass wir nach den zwei Niederlagen wieder angeschrieben haben.“

FC Juniors OÖ – SK BMD Vorwärts Steyr 1:3 (0:0)

Juniors OÖ (3-4-3): Polster; Boller, Wallquist (67. Benko), Softic; Sulejmanovic, Müller, Hong (86. Würdinger), Wild; Plojer, Succar (75. Aigner), Nakamura (67. Michlmayr). Ersatz: Großalber; Backulja, Jelisic. Trainer: Andreas Wieland.

Vorwärts (3-4-1-2): Staudinger; Pasic, Martic, Prada; Sahanek, Himmelfreundpointner (63, Hofstätter), Brandstätter (84. P. Bilic), Seiwald; Paz (67. Mustecic); Martinovic, Monsberger (46. Ablinger). Ersatz: Hüttner; Fahrngruber, Fischer. Trainer: Andreas Milot.

Torfolge: 0:1 (48.) Sahanek (Ablinger), 1:1 (52.) Nakamura, 1:2 (64./Elfmeter) Prada (Ablinger), 1:3 (78.) Hofstätter (Martinovic).

Gelbe Karten: Benko (91. Foul); Martic (65. Unsportlichkeit), P. Bilic (86. Foul).

Freitag, 30. April 2021; Raiffeisen Arena Pasching; keine Zuschauer

SR Gabriel Gmeiner; Fatih Tekeli, Alexander Borucki.