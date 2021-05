Sport

Wings for Life World Run: Sportunion-Vereine laufen für guten Zweck

OÖ. Im Rahmen einer Team-Challenge beim Wings for Life World Run am 09. Mai wird der Dachverband mit zahlreichen Sportvereinen aus dem ganzen Land vertreten sein. Laut Bundesregierung soll der Vereinssport nach dem Corona-Lockdown am 19. Mai ein Comeback erleben ...

Vorab starten bereits einige Sportvereine am 9. Mai für den guten Zweck durch, welche dank der SPORTUNION bei einer eigenen Team-Challenge teilnehmen können – die im Rahmen des Wings for Life World Runs stattfindet. Wie im letzten Jahr wird der innovative App-Run weltweit am 09. Mai zur selben Zeit stattfinden – in Österreich wird dies um 13:00 Uhr sein. Das Startgeld für den virtuellen Charity-Lauf kommt vollständig der Rückenmarkforschung zugute, mit dem Ziel, Querschnittslähmung zu heilen. Der Dachverband unterstützt mit der Initiative – wie schon beim digitalen Silvester- und Neujahrslauf – Wings for Life. Die gemeinnützige, staatlich anerkannte Stiftung hat aufgrund der positiven Zusammenarbeit die SPORTUNION deshalb zuletzt auch als Kooperationspartner anerkannt.

„Wir sind am 9. Mai dabei und laufen für alle, die es selbst nicht können! Als SPORTUNION Oberösterreich werden wir den Vereinssport in Oberösterreich im wahrsten Sinne des Wortes aktiv wieder ins Laufen bringen, egal welche Sportart sie sonst ausüben. Mit unserer Team-Challenge beim Wings for Life World Run ermöglichen wir rund 715 Vereinen in Oberösterreich und 4.400 Vereinen in ganz Österreich die Teilnahme an einem Wettbewerb für eine gute Sache und beleben gleichzeitig das Vereinsleben. Alle können beim weltweiten Spendenlauf ein Vorbild sein und in einem Team vereint antreten. Gemeinsam setzen wir damit ein starkes Zeichen der Solidarität durch Sport für die gute Sache. Wir bewegen Menschen!“, so SPORTUNION Oberösterreich-Präsident Franz Schiefermair, der neben dem gemeinnützigen Zweck das gemeinsame Vereinserlebnis betont.

Sportvereine aus Oberösterreich sind am 9. Mai dabei

Aus Oberösterreich haben sich bereits über 20 Teams zur Team-Challenge angemeldet. Kein anderes Bundesland zählt so viele Teams. Zu den teilnehmenden Vereinen aus Oberösterreich gehören etwa die SPORTUNION Ostermiething, die UNION Putzleinsdorf oder die SPORTUNION Puchkirchen. „Wir sind froh, dass wir von der SPORTUNION Puchkirchen bereits viele Läuferinnen und Läufer motivieren konnten, die unser Team beim Wings for Life World Run am 09. Mai unterstützen. Mit voller Power nutzen wir seit einigen Wochen unsere Social-Media- Kanäle sowie das Umfeld der einzelnen Sektionen, um möglichst viele unserer knapp 450 Mitglieder überzeugen zu können, bei dem Event teilzunehmen. Stand heute haben sich bereits 37 Läuferinnen und Läufer entschieden dieses tolle Projekt zu unterstützen. Das Laufen für die gute Sache motiviert die Aktiven besonders“, freut sich Alexander Steiner, Obmann und Team Captain der SPORTUNION Puchkirchen. Nähere Infos zur Initiative sind unter https://sportunion.at/wingsforlifeworldrun abrufbar.

Um an der Challenge teilnehmen zu können, muss „UNION“ oder „SPORTUNION“ im Team-Namen enthalten sein. Zudem braucht das Team mindestens 30 Personen (egal ob mit oder ohne Vereinsmitgliedschaft), um an der Verlosung für einen exklusiven Sports Club Day in Kooperation mit Red Bull teilzunehmen. Unter anderem beinhaltet der Preis eine Führung in einer der modernsten Nachwuchssportakademien der Welt, wo angehende Fußball- und Eishockeyprofis ausgebildet werden. Mittlerweile wurde das „Team SPORTUNION“ ( https://www.wingsforlifeworldrun.com/de/teams/5YG6xQ ) gegründet, dem man genauso beitreten kann, wie über 50 SPORTUNION-Vereinen aus allen neun Bundesländern, die sich beim Wings for Life Run bereits angemeldet haben. Jeder kann seinen Verein unter https://www.wingsforlifeworldrun.com/de/teams/create anmelden.

Sportunion begrüßt großes Vereinssport-Comeback am 19. Mai

Am 19. Mai sollen weitreichende Öffnungsschritte für den Sportbereich stattfinden, Indoor-Sport und Sportveranstaltungen mit Kantinenbetrieb werden laut der Bundesregierung wieder möglich sein. Damit wird der seit November 2020 geltende Corona-Lockdown für den Vereinssport beendet. Die SPORTUNION zeigt sich erfreut, dass die wichtige Überzeugungsarbeit der Dach- und Fachverbände endlich Wirkung gezeigt hat. „Österreichs rund 15.000 Sportvereine erleben im Mai nach rund einem halben Jahr endlich ein großes Erwachen! Wir begrüßen die geplanten Öffnungsschritte der Bundesregierung, womit mehr Bewegung und Lebensfreude in den Alltag zurückkehrt. Aufgrund des steigendenden Bewegungsmangels kommt es – abseits der Corona-Erkrankung – vermehrt zu anderen Krankheiten und Folgeschäden, was zahlreiche Studien belegen. Umso wichtiger wird es sein, dass Österreichs Vereinssport bestmögliche Rahmenbedingungen vorfindet, damit unser Land wieder fit gemacht werden kann“, betont SPORTUNION Oberösterreich-Präsident Schiefermair.