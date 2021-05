Sport

Paz verlängert seine Zeit in Steyr + Gewinnspiel

STEYR. In seinem ersten Jahr beim SKV und in Österreich konnte sich der Spanier David Gonzalez Paz gut akklimatisieren. Von Anfang an erfreute er mit seiner hervorragenden Technik. Seinen Platz in der Mannschaft hat er nun gefunden und ...

... so freuen wir uns, dass David Gonzalez Paz eine weitere Saison beim SK BMD Vorwärts Steyr bleibt.



„David hat gezeigt, dass er eine unheimliche Qualität mitbringt und wir wussten, dass er Anpassungszeit benötigt. Wobei man ihn hier auch loben muss, da er sehr eifrig daran gearbeitet hat, sich rasch zu integrieren und die Sprache zu erlernen. Wir sind überzeugt, dass er sich im zweiten Jahr nochmals steigern wird. Es freut uns, dass er auch von unserem Weg überzeugt ist“, zeigt sich der sportliche Leiter Jürgen Tröscher zufrieden mit der Verlängerung.



Im Spiel gegen den SK Rapid II gelang dem Spanier der große Befreiungsschlag. Mit seinem ersten Treffer für die Vorwärts schoss er unsere Mannschaft in einer schwierigen Situation zum Sieg. Davon wollen wir gerne mehr sehen.



„Das Team ist super und ich bin sehr froh hier zu sein. Nächstes Jahr möchte ich mich auf jeden Fall weiter steigern und richtig angreifen. Ich muss einige Dinge verbessern und möchte meinem Team helfen wo ich nur kann“, blickt der 24-jährige David Gonzalez Paz motiviert in die nächste Saison.



