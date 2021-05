Sport

LAC Amateure Steyr: Vizestaatsmeister 3x1000 m Staffel

WIEN. Nach dem Landesmeistertitel über 3x1000m vergangenes Wochenende nahm der LAC Amateure Steyr nun auch bei den österreichischen Meisterschaften am LAZ in Wien teil. Die Staffel in der Besetzung Paul Leitenbauer, ...

... Jochen Köllnreitner und Tobias Rattinger sicherte sich mit einer starken Leistung die Silbermedaille und musste sich dabei nur der überlegenen KSV Kapfenberger-Staffel geschlagen geben. Mit einer Gesamtzeit von 7:45,09min und Einzelzeiten zwischen 2:30min und 2:38min liefen die drei Steyrer zu einem sicheren zweiten Platz, 8 Sekunden vor dem drittplatzierten Team aus Schwechat. Betreut wurden die jungen Mittelstreckenläufer vor Ort von Peter Lindtner, selbst mehrfacher Staatsmeister und Staffel-Bronzemedailliengewinner.



Zitat Tobias Rattinger: "Ich habe auf Position zwei, zeitgleich mit der Mödlinger Staffel übernommen, von dieser ich mich dann bald absetzen konnte. Paul Leitenbauer und Jochen Köllnreitner haben mich in eine super Ausgangsposition gebracht. Den 2. Platz brachte ich dann mit viel Luft nach vorne und hinten ins Ziel. Es freut mich enorm, dass wir in Steyr im Moment eine so starke Mittelstreckentruppe haben!"



2.Platz, Silbermedaille und Vizestaatsmeister LAC Amateure Steyr - (Leitenbauer, Köllnreitner, Rattinger T.) - 7:45,09min