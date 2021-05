Sport

2. Liga: Vorwärts verliert gegen Titelaspiranten

STEYR. Nur zwei Tage nach der bitteren 1:3-Niederlage in Dornbirn empfing der SK BMD Vorwärts Steyr mit Wacker Innsbruck einen ganz starken Gegner in der EK Kammerhofer-Arena. Die Tiroler liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit ...

... Austria Klagenfurt um den Aufstieg in Österreichs höchste Spielklasse. Schon dieser Aspekt machte vor der Partie klar, dass von den Gästen keine Geschenke zu erwarten waren.



Doch es gab noch einen weiteren Punkt, der dieser Partie einen ganz besonderen Stellenwert verlieh. Nach über 150 Partien für den SKV wurde vor wenigen Tagen bekanntgegeben, dass der Vertrag mit unserem „Capitano” nicht mehr verlängert wird und Thomas Himmelfreundpointner nach sechs großartigen Jahren den Verein zu Saisonende verlassen wird. „Dass ich mein letztes Heimspiel ohne Fans im Rücken bestreiten muss, tut sehr weh!“ meinte „Hümi” vor der Partie.



Die Gäste aus Innsbruck wurden ihrer Favoritenrolle von der ersten Minute weg gerecht und es dauerte nur bis zur 13. Minute bis sie diese Überlegenheit auch in Zählbares ummünzten. Okan Aydin versenkt aus knapp 20 Metern die Kugel im Steyrer Tor. In der Folgezeit kontrollierten die Gäste das Geschehen und kamen auch vereinzelt zu Möglichkeiten. Nach rund einer halben Stunde kam unsere Mannschaft dann besser ins Spiel und mit dem Pausenpfiff dann doch noch der vielumjubelte 1:1 Ausgleich durch Josip Martinovic.



Eine Ära geht zu Ende – Danke Tom, für sechs tolle Jahre

Durchgang zwei hätte dann für unser Team nicht schlechter beginnen können. Es dauerte nur wenige Sekunden bis die Gäste durch Ronivaldo neuerlich in Führung gingen. In der 70. Minute ist es dann Zaizen der mit dem 3:1 die Entscheidung in dieser Partie fixierte. In der 83. Minute dann der emotionalste Moment in dieser Partie. Unser Kapitän Thomas Himmelfreundpointner verlässt unter dem Applaus der Spieler und Funktionäre die Partie. Eine Ära in rot-weiß geht nach sechs Jahren zu Ende. Danke Tom für mehr als 150 Spiele für den SKV.



Trainer Andreas Milot: „Wir haben wie schon zuletzt, nach der Pause nicht an unsere Leistung anschließen können und gegen so einen Gegner wird das dann eben gleich bestraft. Wir hatten aber auch gute Phasen, doch es passieren eben immer wieder Fehler. Wir müssen einfach trachten, dass wir kommende Woche diese Fehler abstellen. Trotzdem großes Kompliment an die Mannschaft, sie haben bis zum Schluss alles gegeben”.



SK BMD Vorwärts Steyr – Wacker Innsbruck 1:3 (1:1)



Vorwärts (4-2-3-1): Tober; Sahanek, M. Martic, Prada, Fahrngruber; Brandstätter (78. Hofstätter), Himmelfreundpointner (84. P. Bilic); D. Bilic (55. Ablinger), Paz (78. Mustecic), Seiwald; Martinovic (78. Monsberger). Ersatz: Bogenreiter, Fischer. Trainer: Andreas Milot.



Innsbruck (4-2-3-1): Eckmayr; Hupfauf, Kopp, Gujcic, Joppich; Holz, Hubmann (89. Galle); Zaizen (81. Hadzic), Aydin (89. R. Martic), Fridrikas (65. Wallner); Ronivaldo (89. Gründler). Ersatz: Wedl, Kofler. Trainer: Daniel Bierofka.



Torfolge: 0:1 (13.) Aydin, 1:1 (45.) Martinovic (Sahanek), 1:2 (46.) Ronivaldo, 1:3 (70.) Zaizen.



Gelbe Karten: Martinovic (14. Foul), Martic (49. Unsportlichkeit), Fahrngruber (52. Unsportlichkeit), Seiwald (62. Unsportlichkeit); Grujcic (28. Unsportlichkeit), Zaizen (55. Unsportlichkeit).



Sonntag, 16. Mai 2021; EK Kammerhofer Arena; keine Zuschauer

SR Josef Spurny; Matthias Hartl, Fatih Tekeli