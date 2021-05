Sport

Kathi Kreundl mit persönlicher Bestleistung auf Rang 4

WIEN/STEYR. Ausgezeichnet lief es für Kathi Kreundl vom LAC Amateure Steyr bei den Staatsmeisterschaften in Wien. In einem ausgezeichneten Starterfeld erlief Kreundl den ausgezeichneten 4. Rang in hervorragenden 16:46:04 min ...

Kreundl verbesserte damit Ihre persönliche Bestzeit um ganze 31 Sekunden und lief die zweitbeste Zeit die jemals bei einer Oberösterreicherin über 5000 m gemessen wurde - nur Anita Baierl aus Kremsmünster lief schneller.

Staatsmeisterin wurde Julia Mayr vor Sandra Illes und Eva Wutti.