Sport

SK BMD Vorwärts Steyr: Saisonfinale in Favoriten

STEYR. Eine lange und intensive Saison in der 2. Liga geht am Sonntag mit einem Auswärtsspiel bei den Young Violets für den SK BMD Vorwärts Steyr zu Ende. Vor Beginn der Spielzeit war das Ziel, mindestens den 13. Platz zu belegen und ...

... somit aus eigener Kraft den Klassenerhalt zu erreichen. Mittlerweile ist klar, dass es auch heuer keinen Absteiger aus der 2. Liga geben wird. Dennoch wollen sich die Vorwärts-Kicker „über dem Strich“ halten. Nach 29 Spieltagen ist das der Fall, mit 30 Punkten liegen die Rot-Weißen auf Rang 13. „Zum Abschluss bei den Young Violets wollen wir mindestens einen Punkt holen, dann bleiben wir am Ende sich vor ihnen“, sagt Trainer Andreas Milot vor dem Duell mit dem 15. der Tabelle. Felix Seiwald und Josip Martinovic fehlen, beide haben gegen Innsbruck die fünfte gelbe Karte erhalten.

Karteninfos für Zuschauer



Beim Spiel am Sonntag in der Generali Arena sind aufgrund der neuen Verordnung der Bundesregierung bis zu 3.000 Zuschauer erlaubt (nur Sitzplätze, Abstandsregeln, Maskenpflicht). Zutritt haben nur Personen, die entweder bereits gegen das Coronavirus geimpft (Impf-Nachweis, 22 Tage nach dem Erststich) wurden, genesen (Absonderungsbescheid der Behörde nicht älter als sechs Monate, Antikörper-Nachweis nicht älter als drei Monate) oder getestet (negativer PCR-Test nicht älter als 72 Stunden, negativer Antigentest nicht älter als 48 Stunden) sind.

Eigener Bereich für SKV



Karten können am Sonntag direkt vor Ort bei den Kassen vor der Nordtribüne gekauft werden. Unterstützer des SK Vorwärts werden gebeten, Tageskarten im Bereich der Stiegen 101, 102 und 103 (Sitz 1-43) der Nord-Tribüne zu erwerben, um eine Trennung zu ermöglichen. Der Gästesektor Nord-West darf am Spieltag nicht geöffnet werden (Veilchen-Info).

2. Liga, 30. Runde

Young Violets Austria Wien – SK BMD Vorwärts Steyr

Sonntag, 23. Mai, 17.00 Uhr (live auf laola1)

Generali Arena (Horrplatz 1, 1100 Wien)



Bilanz gegen Young Violets

Gesamt: 1-1-3 | 8:9 Tore

Heim: 0-1-2 | 2:4 Tore

Ausw.: 1-0-1 | 6:5 Tore



2. Liga, 2020/21

12.02.2021 Vorwärts – Young Violets 0:1 (0:0)

Vöcklabruck; keine Zuschauer; Tor: Fischerauer (92.)



2. Liga, 2019/20

24.06.2020 Young Violets – Vorwärts 1:4 (0:3)

keine Zuschauer; Tore: Huskovic (78.); Yilmaz (2., 22., 27.), Hofstätter (91.)



22.09.2019 Vorwärts – Young Violets 0:0

1.600 Zuschauer



2. Liga, 2018/19

01.06.2019 Vorwärts – Young Violets 2:3 (1:2)

1.100 Zuschauer; Tore: Lichtenberger (45.), Martinovic (58.); Yateke (9., 25.), Sarkaria (82.)



23.11.2018 Young Violets – Vorwärts 4:2 (2:1)

400 Zuschauer; Tore: Sarkaria (13.), Ewandro (20.), Cancola (49.), Hainka (82.); Sanou (35.), Mustecic (52.)