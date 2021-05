Sport

Vorwärts unterliegt zum Saisonende 4:0 in Wien

STEYR/WIEN. Die Saison in der 2. Liga endet für den SK BMD Vorwärts Steyr mit einer deutlichen 0:4-Niederlage bei den Young Violets der Wiener Austria. In der Endtabelle werden die Rot-Weißen entweder den 14. oder den 15. Platz belegen ...

Vor 500 Zuschauern in der Generali Arena finden die Gäste gut ins Spiel, stören früh und sind die aktivere Mannschaft. Zu zwingenden Torchancen reicht es aber nicht. In der 27. Minute gehen die Wiener mit der ersten Möglichkeit in Führung, Mester verwertet einen Pass in die Tiefe zum 1:0.

Zur Pause reagiert das Vorwärts-Trainerteam, bringt drei neue Spieler und stellt auf ein 3-5-2-System um. Doch gerade in den Minuten nach dem Seitenwechsel sind die Steyrer fahrig und fangen sich gleich das 2:0 durch Keles ein (47.). Zwei Minuten später setzt Keles den Ball aus kurzer Distanz an die Stange.

Spätestens mit dem 3:0 durch Pross ist die Partie entschieden (69.), kurz darauf scheidet auch noch Abwehrchef Alberto Prada verletzt aus. Den Treffer zum 4:0-Enstand erzielt Feiertag kurz vor Schluss.

Andreas Milot: Wie schon oft im Frühjahr haben wir auch heute dumme Gegentore bekommen, oft schlecht verteidigt. Wir waren in der ersten Halbzeit gut im Spiel, hatten viel Ballbesitz. Zwei oder drei Torschüsse im gesamten Match sind viel zu wenig. Tabelle und Tordifferenz lügen nicht. Wir wissen, wo wir nächste Saison ansetzen müssen. Jetzt brauchen alle einmal eine Pause, es war eine sehr anstrengende Meisterschaft.

Young Violets Austria Wien – SK BMD Vorwärts Steyr 4:0 (1:0)

Young Violets (4-1-4-1): Gindl; Apollonio (61. Macher), Schoissengeyr, Bejic (81. Meisl), Martschinko; Radulovic (75. Fischerauer); Keles, Braunöder, El Moukhantir, Mester (61. Hahn); Pross (75. Feiertag). Ersatz: Helac; Jordania. Trainer: Harald Suchard.

Vorwärts (4-2-3-1): Tober; Sahanek, Pasic, Prada (71. Fischer), Fahrngruber (46. Martic); Hofstätter, Brandstätter; Ablinger (83. Mayr-Fälten), Paz, Mustecic (46. Himmelfreundpointner); Monsberger (46. D. Bilic). Ersatz: Bogenreiter; P. Bilic. Trainer: Andreas Milot.

Torfolge: 1:0 (27.) Mester, 2:0 (47.) Keles, 3:0 (69.) Pross, 4:0 (89.) Feiertag.

Gelbe Karten: Radulovic (66. Unsportlichkeit), El Moukhantir (88. Foul); Brandstätter (76. Unsportlichkeit).

Sonntag, 22. Mai 2021; Generali Arena; 400 Zuschauer

SR Emil Ristoskov; Luka Katholnig, Manuel Koller.