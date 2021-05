Sport

Vorwärts, Wolfern und Garsten stellen gemeinsam Frauen-Elf

STEYR/GARSTEN/W'OLFERN. Es war im Jahre 2017 als der SKV erstmals sein Zukunftsjournal erstellte. Dabei handelt es sich um ein Strategiepapier in dem die Ziel für die kommenden 3-5 Jahre in sportlicher und wirtschaftlicher Sicht festgehalten werden. Bereits damals lag es dem Vorstand am Herzen eine Damenmannschaft zu etablieren ...

„Der SK BMD Vorwärts Steyr ist ein Verein für alle. Deswegen ist es uns schon lange ein Anliegen eine Damenmannschaft beim SKV zu haben. Umso mehr freut es uns, dass wir dieses Ziel nun endlich realisieren konnten“, so Vize-Präsident Michael Obermair.

Wer sind die Damen?

Vor 31 Jahren gründete Garsten eine Damenmannschaft und war damit Vorreiter in der Region. Bereits seit 23 Jahren gibt es eine Damenmannschaft in Wolfern. Seit 3 Jahren treten sie gemeinsam als SPG Wolfern / Garsten auf.

Die SPG Wolfern / Garsten spielt aktuell in der OÖ Liga Frauen. Die vergangene Saison wurde Corona-bedingt Ende Oktober nach 7 Runde abgebrochen. Zu dem Zeitpunkt befanden sich die Damen auf dem dritten Tabellenplatz.

Die SPG Wolfern / Garsten und der SK BMD Vorwärts Steyr gehen nun gemeinsame Wege. „Mit der Kooperation mit dem SKV wollen wir die Kräfte bündeln und die klare Nummer eins in der Region werden. Langfristig gesehen möchten wir so mit vereinten Kräften die Nummer eins in Oberösterreich werden,“ erklärt Sektionsleiter Josef Angerer die Ziele der Frauen-Spielgemeinschaft.

Perspektive für Nachwuchsspielerinnen

„Ich hab schon immer mit meinem Stiefpapa Fußball gespielt. Irgendwann hab ich dann schließlich angefangen selbst im Verein zu spielen“, erzählt die 14-jährige Elena Mayr. Seit Oktober 2020 ist sie bei der Spielgemeinschaft. Davor hat sie im gemischten Nachwuchs beim SK BMD Vorwärts Steyr gespielt. Und das mitunter sehr erfolgreich bis zur Landesauswahl

„Beim SKV haben wir einige Mädchen im Nachwuchs. Sobald sie ihr 14. Lebensjahr vollendet haben, sind sie in den Frauenteams der zweithöchsten sowie der darunter liegenden Leistungsstufen spielberechtigt. Bis jetzt war die Perspektive in einem Frauenteam zu spielen attraktiver, da ein Beschluss des Landesverbandes nötig ist um im U16 Bewerb gemischt zu spielen. Mit der Frauen-Spielgemeinschaft können wir so nun auch Damen aus dem eigenen Nachwuchs weiterhin die Chance geben Fußball im Verein zu spielen“, so Nachwuchs Koordinator Helmut Anselgruber vom SKV.

„Neben den Damen aus dem eigenen Nachwuchs freuen wir uns natürlich auch über Neuzugänge. Einfach melden!“, ergänzt Josef Angerer.

„Mit vier habe ich angefangen Fußball zu spielen. Mein Papa war Trainer und ich hab immer gefragt warum Mädels nicht spielen dürfen. Doch er meinte, dass ich einfach spielen soll. Damals hab ich mit lauter Burschen gespielt. Als Mädel in einer Burschendomäne lernt man enorm viel. Ich musste mir alles hart erarbeiten. Nun spiele ich mittlerweile seit 28 Jahren Fußball“, erzählt die 32-Jährige Führungsspielerin Katharina Strauchs wie sie zum Fußball kam.

Die Organisation

Die Heimspiele sowie die Trainings werden auf den Plätzen der drei beteiligten Vereinen aufgeteilt. Die Heimdressen werden im klassischen Vorwärts-Rot gehalten sein. Auswärts wird in grün-schwarz gespielt. So sind alle drei Vereine sichtbar. Organisatorisch wird Sektionsleiter Josef Angerer (Union SV Wolfern) von Sektionsleiter Stellvertreterin Karin Schwaiger (SV Garsten) unterstützt. Auf Seiten des SKV ist Jürgen Tröscher der Ansprechpartner. Auch die Bestellung der Trainer wird zwischen den Vereinen aufgeteilt. Trainer bleibt Edis Karaman. Ein Co-Trainer wird aktuell noch gesucht. Den Torfrau-Trainer stellt der SKV zur Verfügung.

Der Ligabetrieb startet am 14./15. August. Das erste Testspiel findet am 12. Juni auswärts in Wieselburg statt.

Bild unten:

Hinten von links: Mona Kronberger, Elena Mayr, Katharina Strauchs, Hannah Schausberger.

Vorne von links: Karin Schwaiger, Jürgen Tröscher, Josef Angerer. Fotos © Moser.