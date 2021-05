Sport

UTC startet mit Sieg in Jubiläums-Saison

DORNBIRN/STEYR. Der UTC Casa Moda Steyr hat mit einem 5:4-Zittersieg in Dornbirn einen erfolgreichen Einstand zum zehnten Geburtstag in der 1. Tennis-Bundesliga gefeiert. Die Steyrer führten bereits mit 4:0, hatten auch nach einer 4:2-Führung nach den Einzeln alle Trümpfe in der Hand, ...

mussten aber bis zum Schluss zittern, ehe das Duo Juraj Masar/Simon Traxler mit 10-7 im Matchtiebreak des alles entscheidenden Doppels den Sieg sicherstellte.

Die Steyrer starteten hoch motiviert und nach Maß. Masar, Traxler, Philip Bachmaier und David Pichler hatten den UTC beim ersten Auswärtsspiel in Dornbirn seit 15 Jahren schnell in Führung gebracht, ehe die Dornbirner durch den Deutschen Dominik Böhler und Stefan Bildstein gegen Vitaliy Sachko bzw. Kapitän Stefan Minichberger verkürzten. „Wir wussten, dass die Dornbirner stark im Doppel sind. Nach der Aufstellung waren wir aber sehr zuversichtlich“, sagt Minichberger. Ex- Staatsmeister Pichler und Steyrs Nummer eins, der Ukrainer Sachko, hatten tatsächlich alle Trümpfe in der Hand und führten bereits mit 6:3, 4:2, ehe der Faden riss, das Dornbirner Duo Böhler/Linus Erhart einen regelrechten Lauf startete und das Match noch mit 10-8 im Matchtiebreak gewann.

Nachdem auch das Doppel Bachmaier/Minichberger den Dornbirner Gegnern Jakob Sude/Gabriel Pfanner gratulieren musste, kam es schließlich auf das dritte und alles entscheidende Doppel an. Die Dornbirner, die sich nach der gelungenen Aufholjagd schon auf der Siegerstraße fühlten, glichen auch hier einen Satzrückstand aus und gingen im Matchtiebreak mit 4-1 in Führung, ehe sich Masar und Traxler nochmals aufbäumten und dem UTC zwei wichtige Tabellenpunkte erspielten. „Es war ein verdienter Sieg, auch wenn es am Ende sehr knapp wurde“, sagte Traxler.

Weitere Sieg im Ländle möglich

Bereits diesen Mittwoch müssen die Steyrer erneut nach Vorarlberg reisen. Am Donnerstag ist der TC Feldkirch-Altenstadt Gegner der Gleinker. „Es wird wieder ein heißes Spiel. Wenn wir unser Potential abrufen können, ist ein weiterer Sieg möglich“, sagt Minichberger. Zwei Tage später, am Samstag, 5. Juni, kommt es dann zur Heim-Premiere gegen den TC Kern. Die UTC-Cracks konnten die Südsteirer im vergangenen Jahr mit 8:1 besiegen. Für die aktuelle Saison haben sie sich aber mit Österreichs Davis-Cupper Sebastian Ofner und zwei kroatischen Top-Spielern prominent verstärkt. Hochklassige Matches sind also garantiert. Nach den Corona-Lockerungen ist auch wieder eine begrenzte Anzahl an Zuschauern zugelassen, die beim Eintritt geimpft, getestet oder genesen sein müssen. Spielbeginn ist um 11 Uhr.