Sahanek für ein weiteres Jahr beim SKV

STEYR. Paul Sahanek kam letztes Jahr zum zum SK BMD Vorwärts Steyr, eine Entscheidung, die sich als goldrichtig herausstellen sollte. Sahanek wird auch in der kommenden Saison für die Roten auflaufen ...

„Der SKV bedeutet für mich Leidenschaft, Zusammenhalt und Tradition! Ich hab mich vom ersten Tag an in der Stadt wohlgefühlt und kann mich zu 100% mit dem SKV identifizieren. Ich freue mich meinen Vertrag verlängert zu haben und nun hoffentlich bald auch in einem vollen Stadion spielen zu können“, so der 22-Jährige zu seiner Verlängerung.

Der defensiv variabel einsetzbare Spieler kam nach 1,5 Jahren in Deutschland zurück nach Österreich mit dem unbedingten Willen sich hier durchzusetzen. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits die ersten fünf Runden gespielt. Paul Sahanek musste sich seinen Platz in der Mannschaft erkämpfen. Und das ist ihm gelungen! Ist er doch mittlerweile zum Fixstarter geworden.

„Paul hat sich enorm entwickelt. Mit der Spielpraxis konnte er seine Fähigkeiten immer besser unter Beweis stellen. Es freut uns sehr, dass wir mit ihm auch in der kommenden Saison einen aufstrebenden und vielseitigen Spieler im Team haben, der sich seiner Aufgabe und dem Klub identifiziert. Hoffentlich darf er bald die SKV-Fans in voller Wucht in unserem Stadion erleben“, so Jürgen Tröscher.

„Vergangene Saison konnte ich mich sowohl sportlich als auch menschlich sehr weiterentwickeln. Genau da möchte ich anknüpfen. Ich wünsche mir, dass wir den Fans und auch uns selbst zeigen, dass wir besser sind als viele jetzt am Ende der Saison von uns denken“, ist Paul Sahanek bereit weiterhin alles für den SK BMD Vorwärts Steyr zu geben und sich erneut zu beweisen.

Pläne und Vision für seine Zukunft hat er natürlich: „Ich spreche glaube ich für jeden Fußballer, wenn ich sage, dass ich irgendwann mal in der Champions League spielen möchte.“ Doch um dieses Ziel zu erreichen geht er gezielt Schritt für Schritt nach vorne. „Jetzt möchte ich mal weiterhin gute Leistungen in der 2.Liga bringen. Mein längerfristiges Ziel ist es dann den Sprung in die Bundesliga zu schaffen – und wer weiß, vielleicht auch mit dem SKV ;-).

Unten: Pauil Sahanek am Ball.