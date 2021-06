Sport

Steyrer U18-LeichtathletInnen holen 8 x Gold, 7 x Silber und 4 x Bronze

STEYR. Am letzten Wochenende (29./30. Mai) fanden in Ried die U18 und U23 Leichtathletik-Landesmeisterschaften in Ried im Inkreis statt. Mit dabei und höchst erfolgreich die jungen Athleteninnen und Athleten vom LAC Amateure Steyr ...

Gold

U 18 Leon Glavas im Stabhochsprung mit 4,50 m und Kugelstoßen mit 14,67 Meter

U18 Lisa Gruber im 100 m Lauf mit 12:62 Sek. und Stabhochsprung mit 3,80 Meter

U18 Tobias Holzner 3000 m in 9:41,31 Min.

U18 Moritz Heiml 2:02,76 Min.

U18 Lorenz Schwarz, Christian Fehringer und Tobias Holzner 3 x 1000 m Staffel in 8:54.88 Min.

U23 Jochen Köllnreitner 1500 m in 4:10,95 Min.

Silber

U 18 Ben Knöbl 100 m 11:86 Sek. und 200 m in 24:46 Sek.

U 18 Flora Heiml 800 m 2:19,81 Min.

U 18 Sara Bogic Speerwurf 38,01 Meter

U 18 Tobias Holzner 1500 m 4:29,04 Min.

U 23 Daniel Rattinger 800 m in 2:03,65 min und 1500 m 4:22,03 Min.

Bronze

U18 Paul Leitenbauer 800 m 2:00,60 Min.

U18 Flora Heiml 1500 m 4:55,72 Min.

U18 Evelyn Rohn Diskus 27,34 Meter

U23 Matheo Hönlinger 1500 m 4:50,93 Min.

4. Rang

U 23 Matheo Hönlinger 800 m 2:15,18 Min.

U 18 Paul Leitenbauer 400 m 53:60 Sek.

U 18 Johanna Stefanits 400 m 67:84 Sek.

5. Rang

U 18 800 m Christian Fehringer 2:10,56 Min.

U 18 100 m Lorenz Schwarz 4:51,43 Sek.

6. Rang

U 18 Lorenz Schwarz 800 m 2:15,22 Min.

U 18 Pia Minerva Heimberger 27:80 Sek.

8. Rang

U18 Johanna Stefanits Diskus 17,69 Min.

10. Rang

U18 Pia Minerva Heimberger 100 m 13:86 Sek.

Unten: Leon Glavas, Foto © LAC Amateure Steyr