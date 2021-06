Sport

Thomas Turner neuer Mann zwischen den Pfosten

STEYR. „Unser Ziel war es einen erfahrenen Keeper zu finden, der uns sofort weiterhelfen kann. Thomas hatten wir bereits länger im Auge. Er ist Oberösterreicher, verfügt über eine Top-Ausbildung und hat bereits in der 2. Liga Erfahrung vorzuweisen. Er hatte einige interessante Angebote, ...

deswegen freuen wir uns besonders, dass er sich für uns entschieden hat“, so der sportliche Leiter Jürgen Tröscher.

Thomas Turner war im Nachwuchs beim LASK. Mit 13 Jahren wechselte er für eine Saison zu 1860 München. „Der Transfer zu so einem Traditionsverein in jungen Jahren war schon richtig klasse“, erinnert sich der 23-Jährige zurück. Anschließend ging es wieder zurück in die Akademie nach Linz. Der Aufstieg mit den Juniors OÖ von der Regionalliga in die 2. Liga war der Höhepunkt seiner bisherigen Karriere. Nun wechselt der Oberösterreicher vom LASK nach Steyr.

„Vorwärts ist ein richtig cooler Verein und zählt für mich zu den Top Vereinen in Österreich. Die Fans und die Kulisse hier sind richtig spitze. Darauf freue ich mich bereits.“ Besonders reizt ihn in Steyr die sportliche Herausforderung. „Gerade unter den Tormänner ist es wichtig, dass wir nie gegeneinander, sondern immer miteinander agieren. Aber natürlich bin ich auch Sportler geworden, weil ich Kampfgeist habe und spielen will. Deswegen will ich es natürlich auf so viele Einsätze wie nur möglich bringen“, sieht Thomas Turner seine Chance. „Gemeinsam mit der Mannschaft möchte ich eine richtige coole Saison spielen und auf jeden Fall nichts mit dem Abstieg zu tun haben.“

„Thomas hat bereits Spielpraxis in der 2. Liga gesammelt. Er ist ein gut ausgebildeter Keeper und noch dazu Oberösterreicher. Mit der Verlängerung vom sehr talentierten Valerian Hüttner und natürlich mit Bernhard Staudinger hat der SKV für die Spielzeit 2021/22 nun drei oberösterreichische Top Torhüter unter Vertrag. Wichtig ist, dass die drei auch vom Charaktertyp perfekt zu uns nach Steyr passen. Ich bin überzeugt, dass wir auf der Torwartposition bestens aufgestellt sind und damit auch extrem viel Qualität ins Training bringen“, freut sich Tormann Coach Markus Bogenreiter bereits auf den Trainingsbeginn und die kommende Saison.

„Da ich heuer Unterstützung im Juniors und Nachwuchs-Bereich bekomme, würde ich mich über einen weiteren jungen (U18)Keeper aus der näheren Umgebung freuen. Damit wären wir in der nächste Spielzeit für beide Mannschaften bestens gerüstet“, ist die Suche noch nicht ganz zu Ende.

Aktueller Stand bei Staudinger und Hüttner

Im Fall von Bernhard Staudinger können wir vorsichtig aufatmen. Bei einem tiefen Ball ist Staudinger mit dem Ellbogen im Rasen hängengeblieben. „Anfangs war die Verletzung schmerzhaft. Mittlerweile und vor allem auch dank unserer gut aufgestellten medizinischen Abteilung hat es sich relativ schnell verbessert“, berichtet Staudinger. „Nach dem zweiten, spezielleren MR, weiß ich nun auch, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Ich denke, dass ich im Laufe der Vorbereitung wieder zu 100% ins Training einsteigen kann.“

Valerian Hüttner hat einen Muskelsehnenriss im hinteren Oberschenkel. Bis zu drei Monate kann sich die Pause ziehen. „Bis jetzt war ich fast täglich in Behandlung. Ich mache unter anderem Lasertherapie, Ultraschall, Strombehandlung, Stoßwellentherapie – so kann die Pause verkürzt werden. Ich nutze die Sommerpause, um schneller wieder fit zu werden und halte mich zudem im Fitnessstudio bei Kräften“, so Hüttner.