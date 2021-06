Sport

Ablinger unterschreibt für zwei Jahre bei den Roten

STEYR. Nach einem Jahr Leihe von Blau Weiß Linz wechselt Philipp Ablinger nun fix zu Vorwärts Steyr. Philipp unterzeichnet einen 2-Jahres-Vertrag und wechselt unbefristet zum SK BMD Vorwärts Steyr. „Die Verlängerung bei der Vorwärts ist für mich die beste Option ...

Ich fühle mich in Steyr sehr wohl. Die Gemeinschaft ist toll und alle halten zusammen“, so Ablinger. „Wir freuen uns sehr, dass wir den eingeschlagenen Weg mit Philipp weitergehen. Er hat sich in seinem ersten Jahr bei uns sehr gut entwickelt und wir sind zuversichtlich, dass wir die nächsten beiden Jahre erfolgreich gemeinsam bestreiten können“, so der sportliche Leiter Jürgen Tröscher.

Unvergessen ist das Heimspiel gegen den Bundesliga-Aufsteiger Austria Klagenfurt. Als Joker in der 72. Minute bei 0:2 eingewechselt, knöpfte Philipp Ablinger den Kärntnern mit einem Doppelpack zwei Punkte ab. Ein mehr als würdiger Einstieg bei seinem ersten Spiel in Rot-Weiß. Trotz 21 weiteren Spielen sollten es die einzigen beiden Tore der Saison bleiben. Philipp Ablinger weiß genau wo er nun ansetzen muss. „Ich möchte nach mehr Spielzeit, Assists und natürlich Toren streben. Ich werde die Mannschaft so gut wie möglich unterstützen, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen und weiterhin Vollgas geben.“ Neben dem Fußball besucht Philipp Ablinger aktuell die 8. Klasse des BORG Linz. Nächstes Jahr ist somit auch sein Maturajahr, wenngleich er noch nicht weiß ob er dafür vielleicht ebenfalls nach Steyr wechselt. „Ich hab den Kopf ehrlich gesagt immer beim Fußball“, gesteht Philipp. „In der Schule bin ich ein Minimalist. Obwohl sich Schule und Fußball super vereinbaren lassen. Ich bin es seit Jahren gewohnt täglich zu trainieren und zur Schule zu gehen.“