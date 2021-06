Sport

UTC Steyr deklassiert Kern 9:0

STEYR. Der UTC Casa Moda Steyr hat mit einer Demonstration seiner Stärke auch das dritte Spiel der laufenden Tennis-Bundesliga-Saison gewonnen. Bei der Heimspiel-Premiere gegen den TC Kern bogen die Gleinker von Beginn weg auf die Siegerstraße ab, gaben keinen einzigen Satz ab ...

und siegten am Ende auch in dieser Höhe verdient mit 9:0.

Beim UTC gab Dominik Traxler nach überstandener Leistenzerrung sein Saisondebüt und der Slowake Lukas Klein streifte auf der Spitzenposition das erste Mal das UTC-Dress über. Gleich zu Beginn waren es aber andere, die keinen Zweifel darüber aufkommen lassen wollten, dass es für die Gäste aus Vogau an diesem Tag auf der UTC-Anlage nichts zu holen gab. Ex-Staatsmeister David Pichler zeigte seine bisher stärkste Saisonleistung und deklassierte den Slowenen Matic Spec, den er zuvor noch nie besiegt hatte, mit 6:2, 6:3. Juraj Masar besiegte Jörg Poglitsch ebenso so souverän mit 6:2, 6:4. Und nachdem Philip Bachmaier seinen Trainingspartner in der Thiem-Akademie, Hans-Peter Kaufmann mit 6:4, 7:5 bezwungen hatte, stand es bereits 3:0 für die Steyrer. Danach ging es noch schneller.

Simon Traxler prolongierte seine Siegesserie und ließ dem Kerner Kapitän Elmar Fabian beim 6:1, 6:0 nur ein Game. Eines mehr gab sein Bruder Dominik bei seinem Comeback gegen Leonid Parchamovskij ab (6:2, 6:0). Hochklassig ging es im Spitzeneinzel zu. Der 23-jährige Klein (Nummer 256 der ATP-Weltrangliste) zog gegen den drei Jahre jüngeren Kroaten Duje Ajdukovic (ATP 302) mit krachenden Grundlinienschlägen das Tempo an. Dem hatte der Top-Spieler des TC Kern nur wenig entgegenzusetzen. Am Ende hieß es 6:2, 6:3 für Klein und 6:0 nach den Einzeln für den UTC. In den Doppeln ging es nahtlos in der gleichen Tonart weiter. Masar/Dominik Traxler stellten mit einem 6:2, 6:3 gegen Fabian/Parchamovskij auf 7:0.

Pichler/Simon Traxler, die schon in Altenstadt prächtig harmoniert hatten, ließen beim 6:3, 6:4 gegen Spec/Kaufmann keine Spannung aufkommen und Klein/Bachmaier punkteten nach ausgeglichenem ersten Satz gegen Ajdukovic/Poglitsch mit 7:6, 6:1 zum 9:0-Endstand. „Kern war durch die Ausfälle von Sebastian Ofner und Moritz Thiem geschwächt, hat dennoch auf den vorderen Positionen starke Spieler aufgeboten. Es war eine Klasse- Leistung meiner gesamten Mannschaft, das so souverän durchzuziehen“, sagte Kapitän Stefan Minichberger, der sich gemeinsam mit Youngster Viktor Hockl dieses Mal auf das Coaching seiner Truppe konzentrieren konnte.

In der Tabelle liegt der UTC nach drei Spieltagen hinter Meister Mauthausen auf Rang zwei der Gruppe A. „Unser Ziel war vor der Saison ein Platz unter den ersten drei, um uns ein Entscheidungsspiel für die Qualifikation zum Finalturnier der 1. Bundesliga zu sichern. Hier liegen wir mit sieben Punkten nach drei Spielen voll auf Kurs“, sagt Minichberger. Am kommenden Samstag wartet beim Auswärtsspiel in Mauthausen der Titelverteidiger auf die UTC-Cracks. Am Samstag, 19. Juni, folgt das letzte Gruppenspiel zuhause gegen den TC Schwaz.