Show Down auf der Höss: Hrinkow-Profi Rapp auf Platz 4

HINTERSTODER. Tag der Wahrheit. Die Favoriten auf den Gesamtsieg der prestigeträchtigen Oberösterreich-Rundfahrt mussten zeigen, was sie draufhaben. Der 9,8 Kilometer lange Schlussanstieg auf die Höss bot ein wahres Radsportspektakel ...

Am Ende feierte Alexis Guerin einen Etappenerfolg, Jonas Rapp belegte Rang 5. Das Gesamtklassement geht ebenfalls an Guerin.

Einen mehr als würdigen Abschluss der 11. Int. Oberösterreich Rundfahrt bot die Panoramastraße auf die Höss, wo auf 1406 Meter Seehöhe der Etappen- und Gesamtsieger gekrönt wurde. Bis zum Einstieg in den fast 10 Kilometer langen Anstieg lief für das Team Hrinkow Advarics Cycleang alles nach Plan. Jonas Rapp wurde von seinen Teamkollegen perfekt in den Berg geführt und der Hrinkow Profi lancierte auch die ersten Attacken. Am Ende belegte er den fünften Etappenplatz und fuhr im Gesamtklassement damit auf Rang 4. Ein Ergebnis mit dem das Continental-Team mit gemischten Gefühlen nach Hause fährt.

„Der 4. Platz ist wirklich undankbar. Und Jonas hat diesen nun zum Dritten Mal eingefahren. Ein etwas bitteres Ende einer so großartigen Rundfahrt. Dennoch können wir zufrieden sein, denn die Mannschaft hat sich hervorragend präsentiert. Wir haben unser absolut Bestes gegeben. Beim nächsten Mal ist das Glück auf unserer Seite“, so der sportliche Leiter Matej Mugerli.

In der Teamwertung fährt Hrinkow Advarics Cycleang auf Rang 5 und ist damit die zweitstärkste heimische Mannschaft. Nun blickt das Team aus Steyr bereits auf die nächsten Rennen. Es stehen die nationalen Meisterschaften auf dem Programm.

Platz 3 für Rapp im Mühlviertel

Das malerische Mühlviertler Hügelland war heute Scharfrichter für viele Teilnehmer der zweiten Etappe der Oberösterreich-Rundfahrt (UCI 2.2). Nachdem das Feld auf den ersten 40 Kilometern im Eferdinger Becken keine Gruppe gehen lies, wurde zwischen Walding und Gramastetten die erste Selektion herbeigeführt. Vor allem jene Fahrer die gestern viel Arbeit verrichten mussten, fanden sich prompt im Gruppetto wieder. Nicht weniger als 7 Fahrer konnten sich bei diesem Anstieg vom Rest des Feldes absetzen. Jonas Rapp (Hrinkow Advarics Cycleang) und 19 weitere Fahrer, mit allen Favoriten auf den Gesamtsieg, nahmen die Verfolgung auf. Der spätere Sieger Michal Schlegel (Elkov – Kasper) und Riccardo Zoidl (Felbermayr Simplon Wels) lösten ich aus der Verfolgergruppe und konnten innerhalb weniger Minuten auf die Spitze aufschließen. Als diese Gruppe bereits einen Vorsprung von etwas mehr als 2 Minuten hatte, schien das Rennen gelaufen zu sein.

Rapp startet Verfolgung und fährt aufs Podium

Echte Champion-Qualitäten bewies Jonas Rapp, der Ruhe bewahrte in einer schier aussichtslosen Situation. Er nahm das Szepter in die Hand und machte sich mit 5 weiteren Kontrahenten auf die Verfolgung. Erst 500 Meter vor dem Ziel konnten die letzten Ausreißer gestellt werden und es kam zu einem 6 Mann Sprint.

Den Sieg holte sich der Tscheche Michal Schlegel, vor Riccardo Zoidl und Jonas Rapp. Timon Loderer gewann den Sprint der Verfolger und fuhr auf Rang 16. Schlegel führt nun auch das Gesamtklassement an. Auf Rang 2 der Niederländer Jan Maas (Leopard Pro Cycling) und auf Rang 3 Jonas Rapp mit 12 Sekunden Rückstand auf den Tschechen.Im Kampf um den besten Österreicher liegt Michael Konczer auf Rang 4 und sein Teamkollege Stefan Kolb auf Rang 6. In der Teamwertung liegt Hrinkow Advarics Cycleang auf Rang 4.

Morgen geht es um den Gesamtsieg der prestigeträchtigen Rundfahrt mit einer Bergankunft auf die Höss.