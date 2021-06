Sport

UTC Steyr trotz Niederlage auf Play-Off-Kurs

STEYR. Der UTC Casa Moda Steyr musste sich in der 1. Tennis-Bundesliga im Oberösterreich-Derby Vorjahresmeister Mauthausen mit 1:8 geschlagen geben. Eine Runde vor Ende des Grunddurchgangs liegen die Steyrer dennoch auf Rang zwei der Gruppe A. Am kommenden Samstag fällt im Heimspiel ...

gegen den TC Schwaz die Entscheidung um den PlayOff-Einzug. Schon Rang drei würde für ein Entscheidungsspiel um den Einzug in das Finalturnier der besten vier Mannschaften Österreichs genügen. Halten die Gleinker Rang zwei, haben sie am 26. Juni in diesem PlayOff-Match Heimrecht und treffen auf den Dritten der Gruppe B. „Wir werden gegen Schwaz versuchen, den für uns so erfolgreichen Grunddurchgang mit einem Sieg abzuschließen. Ein Heimspiel um den Einzug in das Bundesliga-Finalturnier wäre nicht nur für uns, sondern auch für die Steyrer Tennisfans ein Highlight zum zehnjährigen Jubiläum in der 1. Tennis-Bundesliga“, sagt Mannschaftsführer Stefan Minichberger.

Die Begegnung gegen Vorjahresmeister Mauthausen entwickelte sich am vergangenen Wochenende von Beginn weg zu einem ungleichen Duell. Während die Gastgeber ihre stärkste Mannschaft aufboten und alle regionalen Spieler auf der Bank schmorten, liefen die Steyrer mit fünf Oberösterreichern in der Aufstellung auf. David Pichler und Vitaliy Sachko weilten auf Turnierreise in Italien bzw. Kasachstan, so gab Routinier Dominic Hejhal sein Saisondebüt und der 18-jährige Ennser Viktor Hockl erhielt eine weitere Einsatzchance in der Bundesliga. Seine Hochform stellte in Mauthausen aber Simon Traxler unter Beweis. Der 20-Jährige war schon in den ersten drei Bundesliga-Spielen der Saison in Einzel und Doppel ungeschlagen geblieben. Und auch der Tiroler Alexander Erler, immerhin Nr. 354 der ATP-Weltrangliste, musste sich dem UTC-Youngster beugen. Traxler führte 6:3, 4:2, als Erler zum Netz schritt und seinem Gegner gratulierte.

Die anderen UTC-Spieler konnten ihren Gegnern dagegen nicht Paroli bieten. Dominic Hejhal musste sich dem Ex-Top-50-Spieler Andreas Haider-Maurer genauso in zwei Sätzen beugen wie Juraj Masar und Philip Bachmaier den Mauthausner Top-Legionären Blaz Rola aus Slowenien und Zsombor Piros aus Ungarn. Auch auf den Positionen fünf und sechs gab es für Dominik Traxler gegen Gabriel Schmidt und für Viktor Hockl gegen Thomas Statzberger nichts zu holen. In den Doppeln war das Duo Simon Traxler/Hockl gegen Schmidt/Aigner einem Satzgewinn noch am nächsten. „Nach der starken Ausbeute von sieben Punkten aus drei Spielen konnten wir es uns leisten, in diesem Spiel die Breite unseres Kaders auszunützen. Gerade für unsere jungen Spieler sind Bundesliga-Einsätze eine sehr wertvolle Erfahrung. Mauthausen war an allen sechs Positionen sehr stark besetzt, dementsprechend war wenig für uns zu holen“, sagt Minichberger, der den Blick schon auf kommenden Samstag richtet. Dann soll gegen Schwaz der PlayOff-Einzug perfekt gemacht werden. Spielbeginn auf der UTC-Anlage in Gleink ist um 11 Uhr.