Sport

Gold für LAC Steyr Frauen Team im Berglauf

STEYR/BAD ISCHL. Am Sonntag (13.6.) fanden die Landesmeisterschaften im Berglauf in Bad Ischl statt und die Strecke führte steil auf die Katrin hinauf. 4400 m Streckenlänge und 943 m Seehöhe waren zu bewältigen ...

Mit dabei waren vier Läuferinnen und ein Läufer von LAC Amateure Steyr, die vier Medaillen mit nach Steyr brachten. Einzelwertung:

Hannah Köstler, Rang 4

Claudia Heiml, Rang 7

Martina Catel, Rang 8

Yulia Ecker, Rang 11

Hans Schimpelsberger, Rang 28.

Hannah Köstler und Claudia Heiml holten in der Frauen Teamwertung Gold nach Steyr. Martina Catel gewann in der Klasse W40 Gold, Claudia Heiml in der Klasse W 45 Silber! Hans Schimpelsberger holte Bronze in der Klasse M60.

Toller Einstieg in Laufsaison!