SK BMD Vorwärts Steyr: Testspielniederlage vs. Hamrun Spartans FC

WINDISCHGARSTEN. Bei Temperaturen von über 30 Grad Celsius bestritt der SK BMD Vorwärts Steyr am Freitagabend in der Dana-Arena in Windischgarsten das erste Testspiel für die neue Saison 2021/22 ...

Gegen das maltesische Top-Team Hamrun Spartans mussten sich die Rot-Weißen mit 1:2 geschlagen geben. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Kevin Brandstätter. Alberto Prada scheiterte in der ersten Halbzeit mit einem Elfmeter am Torhüter.



Bei Vorwärts standen mit Thomas Turner, Michael Lageder, Christoph Freitag und Oliver Filip alle vier Neuverpflichtungen in der Starformation. Zudem wurden Ikenna Ezeala und Amer Habibovic getestet.



Andreas Milot: „Es war bis auf das Ergebnis ein guter Test. Wir müssen die neuen Spieler integrieren, die heute ihre Sache schon gut gemacht haben. In den kommenden Wochen werden wir viel im physischen Bereich arbeiten, zudem gilt es das Angriffsspiel und die tiefen Läufe zu verbessern. Wichtig ist, dass alle fit bleiben.“



Hamrun Spartans FC – SK BMD Vorwärts Steyr 2:1 (2:1)



Vorwärts (4-2-3-1): Turner; Lageder (78. Fischer), Pasic, Prada (78. Martic), Ezeala*; Freitag (70. Sahanek), Brandstätter; Filip (78. D. Bilic), Martinovic, Seiwald; Habibovic* (46. Ablinger). Ersatz: Staudinger. Trainer: Andreas Milot.

* Gastspieler



Torfolge: 1:0 (32.), 1:1 (36.) Brandstätter (Seiwald), 2:1 (44.)



Freitag, 18. Juni 2021; Dana-Arena Windischgarsten, 50 Zuschauer

SR Manuel Schüttengruber; Roland Brandner, Edin Kustura