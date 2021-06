Sport

Kathi Kreundl und Valentin Pfeil holen Titel bei OÖ-Meister­schaft

STEYR/VÖCKLABRUCK. Am Freitag Abend (18.6.) fanden in Vöcklabruck bei über 30 Grad im Schatten die OÖ LM im 5000-Meter-Lauf statt. Mit dabei sieben Athleten/innen vom LAC Amateure Steyr. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren ging der Landesmeistertitel nach Steyr ...

Katharina Kreundl wurde Landesmeisterin mit einer Zeit von 17:48,39 Minuten, Valentin Pfeil holte den Titel mit 15:21,00 Minuten.

Auch in den Nachwuchsklassen wurde Top Ergebnisse erzielt. Newcomer Jochen Köllnreitner, der heuer bereits ausgezeichnete Ergebnisse lieferte, holte Gold in der Klasse U23 in 15:47,89 Minuten.

Moritz Heiml holte Bronze in der Klasse U 20 in 17:16,34 Minuten. Der das erste Mal für LAC startende Oliver Ramskogler wurde ausgezeichneter Vierter in 17:42,57 (U20). Moritz Hönlinger (U20), wurde Fünfter in 19:05,21. Emma Grossalber erreichte Rang Fünf in der Klasse W U20 in 23:24,54 Minuten.