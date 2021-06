Sport

Ulricherin Johanna Pitschmann räumt bei Staats­meister­schaft ab

STEYR-LAND/SAALBACH. Am Wochenende (19./20.6.) fand in Viehofen (Saalbach-Hinterglemm) die Staatsmeisterschaft im Bogenschießen WA 3D statt. Die St. Ulricherin Johanna Pitschmann, konnte sich in allen Bewerben in denen sie startete auf's Podium schießen ...

Am zweiten Tag deklassierte sie nicht nur das gesamte Starterfeld, sie lies auch alle Herren hinter sich und sicherte sich nach zwei Tagen den österreichischen Meistertitel "Langbogen Damen Senioren", sowie gemeinsam mit Christian Schauer den dritten Platz im Mix Bewerb und mit der OÖ Mannschaft den Vizestaatsmeistertitel.

Am Dritten Tag ging es dann für die 14 Besten jeder Bogenklasse um den Staatsmeister Titel in der allgemeinen Klasse. Da Pitschmann nach den ersten beiden Tagen in Führung lag, stieg sie erst im Halbfinale in den Bewerb ein, wo sie Theresia Höller aus dem Bewerb warf. Im Finale stand sie dann der WM-Dritten aus dem Jahr 2000, Geraldine Ellermann gegenüber.

Die Ulricherin dominierte auch das Finale nach belieben und stand schon vor dem letzten Schuss als neue Staatsmeisterin fest.