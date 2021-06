Sport

Bundesliga: Großes Tennisfest ohne Happy End

STEYR. Der UTC Casa Moda Steyr zeigte im Play Off-Spiel gegen Radstadt nochmals begeisterndes Tennis. Für den Einzug ins Final4 fehlte am Ende nur ein einziger Matchgewinn ...

2012 bezwang der Tscheche Lukas Rosol in einem denkwürdigen Fünfsatz-Match in Wimbledon Rafael Nadal. Neun Jahre später fand die ehemalige Nummer 23 der ATP-Weltrangliste, die für den TC Radstadt am Samstag an Position eins auflief, auf der Gleinker UTC-Anlage seinen Meister. Der 35- Jährige lieferte sich mit der Steyrer Nummer eins Vitaliy Sachko ein Match auf höchstem Niveau, das die Zuschauer wahrlich von den Sitzen riss.

Der Ukrainer im UTC-Dress gewann den ersten Satz mit 6:1, ehe Rosol mit 6:3 konterte. Das Matchtiebreak, das seit vergangenem Jahr statt eines dritten Satzes gespielt wird, musste also wie so oft in dieser Saison entscheiden. Und dieses hatte es in sich. Rosol führte mit 9-6, Sachko wehrte insgesamt sechs Matchbälle in beeindruckender Manier ab und erspielte sich beim Stand von 13-12 seine erste Chance auf den Matchgewinn, die er sogleich nützte. Stehende Ovationen und ein Freudentaumel im UTC-Team waren die Folge. „Es war wohl das beste Match, das je auf der UTC-Anlage gespielt worden ist“, sollte UTC-Kapitän Stefan Minichberger später sagen.

Sachkos Match war der Höhepunkt einer hochklassigen PlayOff-Begegnung, die mit einem 3:3- Zwischenstand in die Doppel ging. Dabei hatte es gleich zu Beginn für die Steyrer schlecht ausgesehen. Philip Bachmaier, noch von den Folgen einer Lebensmittelvergiftung geschwächt, musste sich Österreichs Top-Talent Lukas Neumayer glatt in zwei Sätzen geschlagen geben. David Pichler konnte eine 5:2-Führung im ersten Satz gegen den Deutschen Sebastian Prechtel nicht nützen und unterlag 5:7, 2:6. Johannes Fleischmann machte zwar einen 4:6, 2:5-Rückstand gegen Benedikt Emesz wett, holte den zweiten Satz mit 7:5, konnte aber den Schwung des Satzgewinns nicht ins Matchtiebreak mitnehmen und unterlag dort mit 4-10.

Die Aufholjagd startete Vize-Kapitän Dominik Traxler, der an Position sechs Gerald Kamitz mit 4:6, 6:2, 10-7 niederrang. Sein Bruder Simon Traxler ließ gegen Daniel Geib beim 6:2, 6:3 nichts anbrennen und nachdem Sachko das Steyrer Publikum zum Beben gebracht hatte, stand es 3:3 vor den Doppeln. In diesen hatten die Radstädter dann aber das bessere Ende für sich. Das Duo Fleischmann/Bachmaier unterlag glatt gegen Prechtel/Nareyka. Und nachdem Sachko mit Kapitän Stefan Minichberger, der das letzte Bundesliga-Match seiner Karriere bestritt, das Kunststück aus dem Einzel gegen Rosol/Kamitz nicht ganz wiederholen konnte, war die Begegnung entschieden. Das Steyrer Duo holte zwar einen 3:6, 3:5-Rückstand auf, hatte im Tiebreak des zweiten Satzes sogar einen Satzball, unterlag in diesem aber 6-8. Dass Simon Traxler und David Pichler gegen Neumayer/Emesz einen knappen Erfolg im Matchtiebreak feierten, war nur noch Ergebniskosmetik.

„Es war ein PlayOff-Spiel, das alles zu bieten hatte. Auch wenn das Final4 in Tulln jetzt ohne uns stattfindet, war es mit mit vier Siegen aus sechs Spielen eine sehr erfolgreiche Saison zum zehnjährigen Jubiläum in der 1. Tennis-Bundesliga“, zog Minichberger zufrieden Bilanz. Der UTC beendete die Bundesliga-Saison damit auf Tabellenplatz fünf.