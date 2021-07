Sport

Goldregen für ASKÖ Reichraming bei den Österreichischen Meisterschaften U18 und U21

REiCHRAMING. ASKÖ Reichramings Sportler räumen bei den Österreichischen Meisterschaften U18 und U21 ordentlich ab und jubeln über 9 Medaillen. 6 davon glänzen in Gold, dazu gibt es 2x Silber und 1x Bronze. Am ersten Wettkampftag der U18 schafft man Historisches ...

Die 4 Starter holten unglaubliche 4 Goldmedaillen und der Askö Reichraming gewann, wie auch im Vorjahr, die Vereinswertung. Ein Wahnsinnserfolg für die kleine Ennstalgemeinde. Zum österr. Meister U18 kürten sich Emily Starzer, Carina Klaus-Sternwieser, Tanzila Muntsurova und Florian Kölzer.



Am zweiten Wettkampftag war die Klasse U21 an der Reihe. Der ASKÖ Reichraming bringt 6 Sportler an den Start und erobert beachtliche 5 Platzierungen. Wie am Vortag schafften es erneut vier Judokas bis ins Finale. Über Gold triumphieren dürften, wie auch am Tag zuvor, Carina Klaus-Sternwieser und Tanzila Munturova. Somit war es wieder eine perfekte Ausbeute für die jungen Nachwuchstalente!



Für Alexander Klaus-Sternwieder und Rosalie Wöss hatte es nicht gereicht. Beide Kämpfer können sich zwar souverän ins Finale vorkämpfen, mussten sich aber jeweils knapp geschlagen geben und sich mit Silber begnügen.



Das großartige Ergebnis bei den U21 komplettierte Emily Starzer. Am Vortag noch U18 Meisterin, holte sie in der nächsten Altersklasse eine verdiente Bronzemedaille.



Für Florian Kölzer hat es nicht ganz gereicht, er unterliegte im Bronzekampf und holt einen guten 5. Platz.

Fotos © Jürgen Übl / Privat