Sport

Belebter Sommer mit Be­we­gungs­fes­ten und Ferien­camps

OÖ. Nach dem UNIQA Trendsportfestival und „UGOTCHI – Punkten mit Klasse“ setzt die SPORTUNION Oberösterreich gemeinsam mit den Vereinen die Bewegungsoffensive für Kinder auch über die Sommerferien hinweg fort. Bei den neun UGOTCHI Bewegungsfesten ...

an Standorten in ganz Oberösterreich hatten Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren die Möglichkeit sich auszutoben.

In Oberösterreich sorgt der Dachverband auch in den Sommermonaten für reichlich Bewegung. Bei dem UGOTCHI Bewegungsfesten, welche gemeinsam mit den Vereinen organisiert und durchgeführt wurden, erlebten knapp 500 Kinder Spaß und Freude an Spiel und Bewegung. Auf die UGOTCHI Bewegungsfeste folgen die JUMP Bewegungsfeste, welche gemeinsam mit dem Familienreferat organisiert werden. Zudem warten auf die junge Generation zahlreiche Feriencamps, die von den Vereinen und engagierten Trainerinnen und Trainern organisiert werden. „Gemeinsam mit unseren Sportvereinen setzen wir mit zahlreichen Sportveranstaltungen und Feriencamps die sommerliche Bewegungsoffensive für Kinder und Jugendliche fort. Nach den schwierigen Lockdown-Monaten ist es besonders wichtig, mehr Bewegung und Freude ins Leben der Kids zurückzubringen, die besonders unter den Corona-Maßnahmen gelitten haben“, so SPORTUNION Oberösterreich-Präsident Franz Schiefermair.

„Unsere 717 Vereine können und werden mit ihrer vorbildlichen Nachwuchsarbeit gerade auch jetzt in dieser herausfordernden Situation einen wichtigen Beitrag für ein gesünderes Oberösterreich und gestärktes Vereinsleben leisten“, betont Schiefermair die Wichtigkeit, den Stellenwert des Sports in der Gesellschaft zu steigern, welches in einer aktuellen Studie der SPORTUNION bewiesen wurde.

Neue Studie: Ehrenamtliche Arbeit in Sportvereinen eine Milliarde Euro wert

Zuletzt präsentierte die SPORTUNION und das Sportministerium eine Studie über den gesamtgesellschaftlichen Mehrwert von Österreichs rund 15.000 Sportvereinen. Die Erhebung wurde im Auftrag des Dachverbandes von dem Institut SportsEconAustria durchgeführt. Die Daten beziehen sich auf die Situation vor der Corona-Krise. Die Ergebnisse sprechen dennoch für sich: Sportvereine leisten mit über einer halben Million Ehrenamtlichen einen unverzichtbaren Beitrag im Gesellschaftsleben Österreichs. Deren unentgeltliche Leistung hat eine enorme Bedeutung für wirtschaftliche, gesundheitliche und gesellschaftliche Bereiche.

Unter Berücksichtigung der verschiedensten Bereiche, schaffen Österreichs Sportvereine einen bewertbaren Effekt in der Höhe von 7,655 Milliarden Euro. Betrachtet man den gesamtgesellschaftlichen Wert, so lässt sich sagen, dass jeder eingesetzte Sportverein-Euro 14- fach in der Wirtschaft und Gesellschaft ankommt. Die Freiwilligentätigkeiten in Sportvereinen entsprechen einem Mehrwert von 1,09 Milliarden Euro.