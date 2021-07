Sport

Vorwärts verliert zum Auftakt in Horn

HORN/STEYR. Im siebten Duell in der 2. Liga mit dem SV Horn muss sich der SK BMD Vorwärts Steyr erstmals geschlagen geben. Die Rot-Weißen verlieren am Freitag zum Auftakt der Admiral 2. Liga im Walviertel mit 1:2 ...

Michael Halbartschlager, Aleks Maric, Christoph Freitag, David Paz, Ivan Sarcevic und Ikenna Ezeala stehen Trainer Andreas Milot nicht zur Verfügung. Doch auch mit dem stark ersatzgeschwächten Team beginnen die Rot-Weißen mutig und kommen dank frühem Pressing in der 7. Minute zu ersten guten Möglichkeit. Joel Dombaxi erobert den Ball, der Abschluss von Philipp Ablinger fällt allerdings viel zu schwach aus. Nach einer Viertelstunde geht Horn mit der ersten Chance in Führung, Cosgun ist bei einem langen Ball mit dem Kopf vor Torhüter Bernhard Staudinger am Ball und stellt auf 1:0. Der Treffer beflügelt die Waldviertler, die das Match dann lange unter Kontrolle haben.

Noch ein Ausfall Zur Pause wird die Verletztenliste der Steyrer noch länger, Alem Pasic muss angeschlagen in der Kabine bleiben, für ihn kommt Michael Martic ins Match. Die erste Viertelstunde nach dem Seitenwechsel gehört Horn – Cosgun stellt mit seinem zweiten Tor auf 2:0 (59.). Obwohl vieles nicht klappt, gibt die Vorwärts-Elf nie auf, stemmt sich gegen die drohende Niederlage.

Prada trifft per Elfmeter

In der 78. Minute dribbelt Oliver Filip mit Tempo in den Strafraum und wird von Klar gefoult. Die gelb-rote Karte bleibt dem Horn-Innenverteidiger erspart, es gibt aber Elfmeter für den SKV. Und den verwandelt Kapitän Alberto Prada sicher zum 2:1. Vorwärts wirft dann alles nach vorne, wird aber nicht mehr zwingend. Horn hat noch zwei große Möglichkeiten im Konter, Cosgun (86.) und Toro (93.) scheitern jeweils an Staudinger.

Andreas Milot: „Wir hatten heute zu viele Abspielfehler und Ballverluste und haben es so Horn zu leicht gemacht. Nach vorne war es insgesamt zu wenig.“

SV Horn – SK BMD Vorwärts Steyr 2:1 (1:0)

Horn (4-1-4-1): Ehmann; Bauer, Klar (78. Breit), Gobara, Macher (64. Schelle); Marakis; Yilmaz (88. Schmutz), Briedl, Cosgun, Neumayer; Toro. Ersatz: Kronsteiner; Eichberger, Petuely. Trainer: Rolf Landerl.

Vorwärts (4-1-4-1): Staudinger; Lageder, Pasic (46. Martic), Prada, Fischer (88. Cirkovic); Brandstätter; Filip, Sahanek (55. P. Bilic), Martinovic, Dombaxi; Ablinger (71. D. Bilic). Ersatz: Turner; Kozarac. Trainer: Andreas Milot.

Torfolge: 1:0 (15.) Cosgun, 2:0 (59.) Cosgun, 2:1 (78./Elfmeter) Prada (Filip). Gelbe Karten: Klar (33. Unsportlichkeit), Bauer (45. Foul); Sahanek (33. Unsportlichkeit), Dombaxi (49. Foul), Lageder (67. Unsportlichkeit), Brandstätter (79. Unsportlichkeit). Freitag, 23. Juli 2021; Sparkasse Horn Arena, 600 Zuschauer SR Dominic Schilcher; Mattias Hartl, Sara Telek