Sport

SKV unterliegt im Derby amtierendem Meister

STEYR. Nach dem verpatzten Saisonauftakt und der damit verbundenen Niederlage in Horn wollte die Mannschaft heute unbedingt anschreiben. Dass mit dem FC Blau-Weiß Linz der Meister der abgelaufenen Saison zu Gast war, sollte dieses Vorhaben allerdings nicht unbedingt leichter machen ...

Zudem wurde das Team von Headcoach Andy Milot nach wie vor von argen Verletzungssorgen geplagt. Sieben Spieler standen gegen BW Linz nicht zur Verfügung. Man durfte also gespannt sein, welche Startformation Milot und sein Trainerteam den endlich wieder ins Stadion zurückgekehrten Fans präsentieren würde.

Und bevor noch der erste Pass in dieser Partie gespielt wurde, machten die Fans des SKV, bzw. die mitgereisten Fans aus Linz gleich mal ordentlich Betrieb. Nach der endlosen Zeit ohne Fans ein tolles Gefühl und sensationelle Stimmung.

Am Spielfeld machten die Gäste aus Linz gleich mal ordentlich Betrieb und unser Team war in der Anfangsphase mächtig mit Defensivarbeit beschäftigt. Nach rund einer viertel Stunde dann die ersten zaghaften Angriffe unseres Teams. Je länger die Partie dauerte, desto mehr Zugriff bekamen unsere Jungs auf das Match. In der 37. Minute brachte dann Seidl die Gäste aus Linz mit 1:0 in Front. Und nur drei Minuten später stellte Fabio Strauss per Kopf auf 2:0. Mit diesem Ergebnis wurden auch die Seiten gewechselt.

Nur wenige Sekunden nach Wiederbeginn stellte BW Linz durch Maranda auf 0:3. Ab diesem Zeitpunkt spielten nur mehr die Gäste. Nach rund einer Stunde war es Surdanovic der auf 4:0 stellte. In der Folgezeit verhinderte nur Schlussmann Turner sowie Aluminium, dass das Ergebnis nicht noch höher ausfiel. Postiv zu erwähnen war sicherlich das treue SKV-Publikum, das die Mannschaft kompromisslos über die gesamte Spielzeit unterstützte.

Andreas Milot: „Wir haben etwas gebraucht um ins Spiel zu finden und haben dann ein vermeidbares Tor bekommen und praktisch mit dem Pausenpfiff das 2:0. Beim 3:0 haben wir geschlafen, wir haben diese Variante bei der Standardsituation gekannt und konnten sie trotzdem nicht verhinden. BW hat nie aufgehört Fußball zu spielen und hat uns folglich dann auch noch das 4:0 gemacht”.

SK BMD Vorwärts Steyr – FC Blau-Weiß Linz 0:4 (0:2)

Vorwärts (4-2-3-1): Turner; Lageder, Pasic (63. Martic), Prada, Dombaxi; Brandstätter; Cirkovic (46. P. Bilic, 88. Kozarac); Ablinger (63. Fischer), Paz (63. D. Bilic), Sahanek; Filip, Ersatz: Ravlija. Trainer: Andreas Milot.

FC Blau-Weiß Linz (4-1-4-1): Schmid; Gölles (71. Windhager), Maranda, Janeczek, Strauss; Brandner (71. Huber); Kostic (60. Malicsek), Koch, Seidl (71. Borsos), Pirkl (60. Mitrovic); Surdanovic. Ersatz: Gschossmann, Fetahu. Trainer: Gerald Scheiblehner.

Torfolge: 0:1 (37.) Seidl, 0:2 (40.) Strauss, 0:3 (46.) Maranda, 0:4 (57.) Surdanovic.

Gelbe Karten: Lageder (10. Foul), Prada (25. Foul), Pasic (60. Foul), Sahanek (90. Foul); Maranda (50. Foul).

Sonntag, 1. August 2021; Vorwärts Stadion, 1.900 Zuschauer

SR Gabriel Gmeiner; Santino Schreiner, Clemens Schüttengruber.