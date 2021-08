Sport

Rang 3 für Jonas Rapp bei der Burgenland-Rundfahrt

STEYR/MATTERSBURG. 59. Auflage der Burgenland-Rundfahrt in der Marktgemeinde Neudörfl im Bezirk Mattersburg. Oberösterreichische Teams dominierten pfeilschnelle Rundfahrt. Rang 3 für Jonas Rapp. Hrinkow Highlights im August mit MTB City Kriterium und dem Hrinkow Advarics Cycleang Radtag ...

Nach fast 2-monatiger Pause, wo die heimischen Spitzenteams große internationale Rennen bestritten haben, präsentierte sich die Elite der Herren beim 4. Stopp der ÖRV-Radliga im Osten Österreichs. Gefahren wurde im Burgenland mit einigen Unterbrechungen seit 1956 auf unterschiedlichen Kursen. Traditionell ist das Rennen immer gut besetzt und über die Grenzen Österreichs bekannt. Entsprechend groß war der heutige Favoritenkreis.



Insgesamt achtmal musste eine äußerst schnelle 21,5 km lange Runde absolviert werden. Start war um 11.00 Uhr. Von Neudörfl ging es nach Bad Sauerbrunn und weiter nach Sigleß wo jeweils 2 Sprintwertungen ausgefahren wurden. Über die Bergwertung Pöttsching ging es anschließend retour nach Neudörfl, wo nach 172 Kilometer der Sieger gekrönt wurde.



Nach einem pfeilschnellen Anfang von 49 km/h Schnitt setzte sich in Runde 3 die entscheidende Fluchtgruppe ab. Hrinkow Advarics Cycleang konnte in der 18-köpfigen Gruppe 4 Fahrer etablieren. Manuel Bosch vom Team Felbermayr Simplon Wels versuchte 2 runden vor Schluss sein Glück und fuhr einem Solo-Sieg entgegen. Nachdem sich zuletzt Marvin Hammerschmid aus der Spitzengruppe verabschiedete, setzte Jonas Rapp alles auf eine Karte und versuchte nochmal den alleinigen Ausreißer Manuel Bosch einzuholen. Am Ende fehlten 4 Sekunden und Rapp sprintete auf Rang 3.



In der Bundesliga Einzelwertung liegt Jonas Rapp mit 2 Renneinsätzen auf Rang 3. Ebenfalls auf Rang 3 liegt Hrinkow Advarics Cycleang in der Teamwertung. Das nächste Bundesliga Rennen ist am 15. August 2021 am Salzburgring.



Hrinkow Highlights im August - Ankündigung

Am 14.08.2021 geht das 23. Int. ASVÖ Hrinkow MTB City Kriterium in der Stadt Steyr über die Bühne. Steyrs historische Altstadt ist dabei Schauplatz des wohl spektakulärsten Mountainbike Rennen Österreichs. Brandneu dabei das Kids Race Laufrad U5 und Bike U7 der Hrinkow Bike Akademie powered by Raiffeisen. Schnell sein und anmelden unter www.sportzeitnehmung.at



Sonntag den 22.8.2021 geht der mittlerweile legendäre Hrinkow Advarics Cycleang Radtag über die Bühne. Aufgrund Terminkollisionen mit der ÖRV Radliga wird der Radtag heuer um eine Woche nach hinten verschoben. Das gesamte Team Hrinkow sowie die Profis vom Hrinkow Advarics Cycleang Team freuen sich auf zahlreiche Teilnehmer.