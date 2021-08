Sport

2. Liga: Nichts zu holen für den SKV in Amstetten

AMSTETTEN. Der SK BMD Vorwärts Steyr steht auch nach dem dritten Spieltag der Admiral 2. Liga weiter ohne Punkte da. Die Rot-Weißen unterliegen am Freitag vor 1.350 Zuschauern in Amstetten mit 0:3 ...

Beide Mannschaften müssen vor dem Duell der Lokalrivalen Ausfälle beklagen. Beim SKV fehlen zum Beispiel mit Christoph Freitag und Kevin Brandstätter zwei wichtige Spieler für das zentrale Mittelfeld, die Hausherren müssen unter anderem den verletzten Torjäger David Peham vorgeben. Die Amstettner sind wie erwartet die spielbestimmende Mannschaft und finden bereits in der 2. Minute eine Doppel-Chance vor. Alli und Frederiksen scheitern jeweils an Thomas Turner. Immer wieder kommen die Mostviertler durch Alli am rechten Flügel durch und erarbeiten sich etliche Eckbälle. Die Vorwärts-Defensive kann diese vor der Pause aber gut verteidigen. Weil auch Schüsse von Mustecic (13.) und Roman (36.) nicht den Weg ins Tor finden, werden beim Stand von 0:0 die Seiten gewechselt.

Pasic sieht Gelb-Rot



In der zweiten Halbzeit dauert es allerdings nicht lange, bis Amstetten in Führung geht. Nach Foul von Alem Pasic an Roman gibt es nicht nur Elfmeter, sondern auch Gelb-Rot für den Vorwärts-Innenverteidiger. Roman tritt selbst zum Strafstoß an und verwandelt sicher zum 1:0 (53.). Mit der Führung im Rücken und einem Mann mehr haben die Hausherren leichtes Spiel und gewinnen die Partie am Ende mit 3:0. Frederiksen trifft per Kopf im Doppelpack, einmal nach Flanke von Mustecic (70.), sowie in der 81. Minute nach einem Eckball von Roman.



Andreas Milot: „Bis zum 1:0 durch den bitteren Elfmeter hat die Mannschaft alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Die Jungs haben super gefightet. Es war ein Schritt nach vorne. Durch den Ausschluss war es dann schwer, auch weil wir Spieler drinnen hatten, die wenig Trainings haben. Wir müssen positiv bleiben und uns in jedem Training verbessern.“



SKU Amstetten – SK BMD Vorwärts Steyr 3:0 (0:0)



Amstetten (4-4-2): Verwüster; Schellnegger (64. Leimhofer), Dirnberger, Stark, Kurt (86. Binder); Alli, Ammerer, Tschernegg, Mustecic (74. Vojkovic); Frederiksen, Roman (86. Rass). Ersatz: Affengruber; Abali, Goldnagl. Trainer: Jochen Fallmann.



Vorwärts (4-4-2): Turner; Lageder, Pasic, Prada, Fischer; Filip (81. Cirkovic), Martinovic, Sarcevic (61. Martic), Dombaxi; D. Bilic (61. Paz), Ablinger (55. Sahanek). Ersatz: Ravlija; Bliznac. Trainer: Andreas Milot.



Torfolge: 1:0 (52./Elfmeter) Roman, 2:0 (70.) Frederiksen, 3:0 (81.) Frederiksen.



Gelbe Karten: Stark (1. Foul), Roman (31. Foul), Rass (89. Foul); Sarcevic (12. Foul), Pasic (21. Foul).



Gelb-Rot: Pasic (52. Foul).



Freitag, 23. Juli 2021; Ertl-Glas-Stadion, 1.350 Zuschauer

SR Rene Eisner; Martin Höfler, Edin Kudic