Sport

OÖ Landes­meister­titel im Triath­lon in der U-16 für Jan Gaberc

STEYR/TRAUN. In einem extrem spannenden Triathlon - Rennen in Traun über 500m Schwimmen, 13km Radfahren und abschließenden 3,3km Lauf belegte Jan Gaberc vom Tri Team Kaiser den etwas undankbaren 4. Rang in der Schülerklasse A ...

Nach dem Schwimmen und Radfahren kamen die besten 6 des Austria Cups gemeinsam zum entscheidenden Lauf, wo der 14 jährige Steyrer bis zur letzten Runde fightete, jedoch gegen 3 seiner Mitstreiter chancenlos war. Mit 10 Sekunden Abstand auf das „Stockerl“ durfte sich Jan als bester Oberösterreicher dennoch über den Landestitel in seiner Klasse freuen.