2. Liga: Vorwärts schreibt an

Der SK BMD Vorwärts Steyr gibt in der Admiral 2. Liga ein kräftiges Lebenszeichen. Nach einer über weite Strecken spielerisch starken Leistung mit etlichen Chancen trennen sich die Rot-Weißen im Derby von den Juniors OÖ mit 0:0. Damit kann man von einem durchaus gelungenen Trainer-Einstand von Daniel Madlener sprechen ...

Vorwärts beginnt in einem 4-3-3-System und versucht den Gegner früh zu stören. In den ersten 20 Minuten haben die Gäste ein leichtes Übergewicht und eine Topchance durch Dominik Weixelbraun. Das Solo des 17-Jährigen wird im letzten Moment mit einem sauberen Tackling des starken Joel Dombaxi gestoppt. Nach dieser Aktion übernehmen die Hausherren immer mehr das Kommando und sind dem Führungstreffer sehr nahe. Einem hohen Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte folgt eine rasche Kombination – am Ende steht ein Volleyschuss von Paul Sahanek, der knapp am Tor vorbei geht (27.). Drei Minuten später hat Juniors-Goalie Polster Probleme bei einem Freistoß von Oliver Filip. Vorwärts hält das Tempo hoch und kommt gleich zur nächsten Chance – David Paz braucht in aussichtsreicher Position etwas zu lange und scheitert mit einem Schuss aufs kurze Eck am Torhüter (31.). Defensiv lassen die Rot-Weißen vor der Pause nichts mehr anbrennen und kommen noch zu einer guten Möglichkeit – Goalie Polster lenkt einen Weitschuss von Alem Pasic über die Latte (45.).

Viel Tempo, keine Tore



Beide Teams gehen auch im zweiten Spielabschnitt hohes Tempo, wobei die Madlener-Elf den Schwung aus der ersten Halbzeit vorerst mitnimmt und zu zwei weiteren guten Möglichkeiten durch Pascal Fischer (54.) und Sahanek (55.) kommt. Die Heimischen suchen vor 1.420 Zuschauern stets die spielerische Lösung und können sich so phasenweise gut durch das Mittelfeld kombinieren. Gegen Ende der Partie schwinden die Kräfte auf beiden Seiten und in Minute 74 haben die Gäste aus Pasching einen Sitzer auf das Siegestor. Thomas Turner wehrt einen Weitschuss von Sulejmanovic ab, den Abpraller setzt Griger an die Stange. Letztlich endet die intensive Partie am fünften Spieltag mit einem torlosen Unentschieden.



Daniel Madlener: „Wir haben über lange Zeit das Spiel bestimmt, nachdem wir am Anfang etwas nervös waren. Leider haben wir unsere Chancen nicht verwertet, dennoch Gratulation an die Spieler, es war eine tolle Leistung.“



SK BMD Vorwärts Steyr – FC Juniors OÖ 0:0



Vorwärts (4-3-3): Turner; Sarcevic (66. Lageder), Martic, Prada, Dombaxi; Ablinger (70. Cirkovic/84. Maric), Pasic, Paz; Sahanek, Filip (66. D. Bilic), Fischer. Ersatz: Staudinger; P. Bilic, Ezeala. Trainer: Daniel Madlener.



Juniors OÖ (3-4-3): Polster; Philipsky (46. Kerkez), Wallquist, Würdinger; Haas, Valencia (57. Sulzner), Sulejmanovic, Oh (82. Kapsamer); Weixelbraun (81. Mandl), Griger, Michlmayr (57. Plojer). Ersatz: Jungwirth; Altunbas. Trainer: Stefan Hirczy.



Gelbe Karten: Sahanek (49. Unsportlichkeit), Dombaxi (83. Foul); Weixelbraun (28. Foul), Philipsky (29. Foul), Kerkez (60. Unsportlichkeit).



Freitag, 20. August 2021; Vorwärts Stadion, 1.420 Zuschauer

Freitag, 20. August 2021; Vorwärts Stadion, 1.420 Zuschauer

SR Dieter Muckenhammer; Andreas Zangerle, Clemens Schüttengruber