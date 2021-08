Sport

Neues Trainerteam für Vorwärts Damen

STEYR. Lange hat es gedauert, bis die Nachfolge von Edis Karaman, der die Verantwortlichen der Damenmannschaft kurz vor Saisonauftakt informiert hat, dass er die Doppelrolle als Trainer des Teams und zeitgleich als Assistenztrainer des Ex-SKV Coaches Adnan Kaltak bei der UFC St. Peter/Au, ...

nicht mehr wahrnehmen konnte. Nun kann die neue Spielgemeinschaft von Union SV Wolfern, dem SV Garsten und dem SK BMD Vorwärts Steyr ein neues und kompetentes Trainergespann präsentieren, welches bereits seine Arbeit mit der Mannschaft aufgenommen hat.

Ex-Teamspieler Jürgen Panis wird neuer Cheftrainer

Der 46-jährige ehemalige Profispieler Jürgen Panis, der in seiner Profikarriere u.a. für Admira Mödling, dem LASK, Austria Wien und dem FC Tirol Innsbruck aktiv war und neben Nationalmannschaftseinsätzen in Österreich auf vier Meistertitel und einen Cupsieg zurückblicken kann, war zuletzt bei der 2. Mannschaft des FC Blau-Weiß Linz als Trainer engagiert. Zuvor war er viele Jahre bei der Union Pettenbach als Nachwuchstrainer und Nachwuchsleiter aktiv. Der Inhaber der UEFA-A-Lizenz war bereits bei den ersten Gesprächen angetan von dem Umfeld und dem Entwicklungspotential der Mannschaft. „Jürgen ist ein bodenständiger, natürlicher Typ, dem von Beginn der Gespräche an, das Potential der Mannschaft und die Möglichkeit hier etwas zu entwickeln, von größter Bedeutung war. Aus dem Nachwuchs und seiner Zeit bei der 2. Mannschaft von Blau-Weiß Linz kennt er die Herausforderung und Chance, dass Entwicklung und Ergebnis von Bedeutung ist, wobei wir klar betont haben, dass wir uns hier die Zeit nehmen, dass die Mannschaft wachsen kann,“ so Jürgen Tröscher.

Der neue Trainer war von den Gesprächen überzeugt: „Es hört sich reizvoll an und die Verantwortlichen waren sehr überzeugend. Natürlich ist es, ohne gemeinsame Vorbereitung und nun mitten im Meisterschaftsbetrieb schwierig, all unsere Ziele umzusetzen, aber wir wollen uns als Team weiterentwickeln und einen schönen Fußball mit Leidenschaft und Begeisterung bieten. Wir sehen das Potential, dass wir uns im oberen Drittel der Tabelle platzieren,“ gibt Jürgen Panis erste Eindrücke in die Zielsetzungen mit der Mannschaft. Josef Angerer, Sektionsleiter der Damen, ist überzeugt, mit dem Trainerteam einen wichtigen Schritt getan zu haben: „Schon die ersten Gespräche mit Jürgen Panis und in weiterer Folge mit Co-Trainer Manfred Platzer zeigten in eine positive Richtung. Ich denke das es uns gelungen ist mit der Verpflichtung dieses Trainerteams die Entwicklung der Damenmannschaft insgesamt und vor allem der jungen Talente vorantreiben zu können. Unser Team erwarte ich in der MS 2021/22 in den Top 3 aber viel wichtiger ist die Weiterentwicklung der jungen Mädchen um eine gute Basis für die nächsten Jahre zu legen.“

Co-Trainer mit KM-Erfahrung mit an Bord

Ein ausdrücklicher Wunsch von Cheftrainer Panis war es, seinen Weggefährten aus Pettenbacher Zeit (und Nachfolger als Nachwuchsleiter des Pettenbacher Nachwuchses) Manfred Platzer als Assistenztrainer mit an Bord zu holen. Manfred Platzer verfügt über langjährige Erfahrung im Nachwuchsbereich der Union Adlwang und Union Pettenbach. Bevor er die Nachfolge als Nachwuchsleiter in Pettenbach angetreten hatte, war er auch Kampfmannschaftstrainer der Union Adlwang. Zuletzt hatte er sich in der Corona-Pause ebenfalls eine Pause von der Trainer- und Funktionärstätigkeit gegönnt. Bereits letzte Woche nahm das Trainerteam ihre Tätigkeit auf und so beobachtete Manfred Platzer den nächsten Gegner, LASK, beim Meisterschaftsauftakt.

Das neue Trainer-Duo feiert am Samstag ihr Trainerdebüt beim Auswärtsspiel gegen den großen Meisterschaftsfavoriten LASK.

Edis Karaman gebührt Dank und Anerkennung

Edis Karaman kann sich nun vollumfänglich auf seine Aufgabe bei der UFC St. Peter/Au konzentieren. Zuletzt hatte er sämtliche Anstrengungen in Kauf genommen, um beide Funktionen unter einen Hut zu bringen und die Mannschaft bestmöglich zu betreuen und auf die Meisterschaft vorzubereiten. „Edis ist von Beginn an offen und transparent mit der für ihn sehr schwierigen Situation, neben Beruf noch zwei Mannschaften zu betreuen, umgegangen.

„Wir hätten den Weg gerne gemeinsam weiter bestritten, weil er in der schwierigen Zeit des Lockdowns und Individualtrainings stets top-professionell mit den Aufgaben umgegangen ist und neben individiuellen Heimtrainingsplänen in späterer Folge auch Individualtraining mit dem Mädels durchgeführt hat und enorme Zeit und Engagement reingesteckt hat. Ihm ist es auch zu verdanken, dass der Kader mittlerweile knapp 30 Spielerinnen umfasst und wir kadertechnisch breiter aus den letzten Corona-Jahren rausgekommen sind als es vorher der Fall war. Ich möchte mich ausdrücklich auch für die Unterstützung in der Vorbereitung der laufenden Spielzeit bei Edis bedanken und wünsche ihm alles Gute bei St. Peter. Wir wissen was wir an ihm hatten und werden ihn sicher auch in der Zukunft weiter im Blick behalten. Auch bei Karin Schwaiger und Doris Kaltenböck möchte ich mich bedanken, die Edis in der Vorbereitung unterstützt haben,“ zeigt sich Tröscher, stellvertretend für das Damenteam, dankbar.

Die SG Steyr Damen haben somit den Trainerstab komplettiert und präsentieren sich nun wie folgt: