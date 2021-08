Sport

Frauenpower im Fußballcamp der ASV Girls

HAIDERSHOFEN. Mit dem 2. ASV Girls Fußballcamp starteten 15 Mädels des ASV Raika Behamberg Haidershofen wieder das Sommertraining. An 2 Tagen drehte sich fast alles um das Thema Fußball für die motivierten Mädchen. Neben Technik, Kondition, Koordination, Teambuilding und ...

... Theorie zählte aber vor allem der Spaß.

Auch Volleyball und zum Schluss der Sprung ins kühle Nass standen beim Wirt in Brunnhof am Plan.



Die bunte Truppe hatte extrem viel Spaß an dem abwechslungsreichen Programm, dass von den engagierten Trainern Gerold und Fritz angeboten wurde.



Die ASV-Girls sind immer wieder auf der Suche nach fußballbegeisterten Teamkolleginnen im Alter zwischen 11 und 14 Jahren.



Nähere Informationen dazu bei Andrea Trnka unter TEL.: 0660/4391800.



Foto © ASV Raika Behamberg Haidershofen