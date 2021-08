Sport

Coming Home 2021 - Ein Wettbewerb zu Fuß und mit Gleitschirm

TERNBERG. Der Verein CPE - Cumulus Paragleiter Eisenwurzen mit Sitz in Ternberg hat am Wochenende 21./22. August 2021 erstmalig ein Hike & Fly Wettbewerb ausgetragen. Die Teilnehmer waren aufgefordert ausgehend vom Startpunkt Bischlinghöhe / Werfenweng eine Distanz von ...

... knapp 100 Kilometer bis nach Ternberg fliegend und zu Fuß zurückzulegen. Alexander Koller (21) aus Leonstein erreicht nach 11 Stunden das Ziel und konnte damit den Sieg für sich verbuchen.



Die Gleitschirmwelt verfolgt im 2-Jahres-Takt die Großen der Szene bei den Red Bull X-Alps, einem Rennen mit Gleitschirm über mehr als 1.000 Kilometer von Salzburg nach Monaco. Viele Gleitschirmpiloten träumen davon auch selbst an einem solchen Abenteuer teilzunehmen, wenngleich in einer weniger extremen Version. Aus dieser Sehnsucht heraus wurde vom Gleitschirm-Verein CPE - Cumulus Paragleiter Eisenwurzen die Idee geboren, ein solches Rennen von einem der beliebtesten Flugberge der Alpen, der Bischlinghöhe im Salzburger Pongau, zurück bis nach Ternberg auszutragen. Die Rahmenbedingungen sind wie folgt: Der Start erfolgt ab Samstag, dem 21. August 2021, 9.00 Uhr. Die Strecke kann frei gewählt werden. Die Fortbewegung darf nur fliegend mit Gleitschirm oder zu Fuß erfolgen. Das Ende ist spätestens am Sonntag, 22. August 2021, 17.00 Uhr.



Insgesamt 15 Piloten stellten sich der Herausforderung bei nur mittelmässigen Wetterbedingungen. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer erreichte den Dachstein fliegend. Bis zu den späteren Nachmittagsstunden wurden auch die letzten thermischen Aufwinde genutzt um entlang dem steierischen Ennstal und weiter über Hinterstoder bis zum Sengsengebirge möglichst nahe an das Ziel Ternberg heranzukommen. Der restliche Weg wurde zu Fuß zurückgelegt.



Alexander Koller erreichte am Samstag um 23.30 Uhr das Ziel in Ternberg und konnte damit das Rennen für sich entscheiden. Alfred Hörmann (65) aus Sierning erreichte kurz vor Mitternacht die Ziellinie und damit Platz 2 vor Daniel Renner (40) von St. Valentin. Der Rest der Teilnehmer konnte Ternberg nur mit Fahr-Unterstützung (und somit Punkteabzüge) oder aber nicht vor Ablauf des Rennens erreichen. Spaß gemacht hat es trotzdem wohl jedem Piloten.



Das Wettbewerbsformat Coming Home soll laut Organisator Andreas Pranzl in 2022 fortgesetzt und ausgebaut werden.



CPE - Cumulus Paragleiter Eisenwurzen - www.cpe-ternberg.at

Foto © Mathias Stummer