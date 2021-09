Sport

ÖFB-Cup: SK BMD Vorwärts Steyr verliert im Cup gegen Ried

STEYR. In der zweiten Runde des Uniqa-ÖFB-Cups muss sich der SK BMD Vorwärts Steyr am Dienstagabend dem Bundesliga-Dritten aus Ried nach einer ansprechenden Leistung mit 1:3 geschlagen geben ...

Vorwärts beginnt mit zwei Ausnahmen mit der gleichen Aufstellung wie drei Tage zuvor gegen Lustenau. Bernhard Staudinger steht statt Thomas Turner im Tor, der verletzte Oliver Filip wird im Angriff von Aleksandar Demonjic ersetzt. Die Rieder nützen ihren breiten Kader und nehmen im Vergleich zum letzten Meisterschaftsspiel gegen Wolfsberg gleich sechs Veränderungen vor.



Top-Chance auf Führung

Die erste Offensivaktion gehört den Gästen aus dem Innviertel, Staudinger kann sich mit einer Fußabwehr gegen Chabbi auszeichnen (2.). Vorwärts knüpft spielerisch an die gute Leistung vom Lustenau-Match an und kann die Partie absolut ausgeglichen gestalten. In der 21. Minute fahren die Rot-Weißen einen schnellen Konter, Chukwubuikem Ikwuemesi setzt sich körperlich stark durch, verzieht dann aber knapp. Ried ist effizienter und nützt eine Umschalt-Situation zum 0:1 – Satin verwertet einen Pass in die Tiefe (28.).

Rieder eiskalt



Der Bundesliga-Dritte aus Ried zeigt sich vor dem Tor eiskalt und nützt in der 48. Minute einen Stellungsfehler in der rot-weißen Hintermannschaft – Pomer stellt auf 0:2. Vorwärts gibt aber längst nicht auf und macht in der Folge das Spiel. Die ganz gefährlichen Aktionen gibt es lange nicht, auch etliche Eckbälle führen nicht zum Erfolg. Die Innviertler nützen hingegen einen Corner, Meisl köpfelt aus kurzer Distanz zum 0:3 ein (64.). Damit ist die Partie zu Gunsten des Favoriten entschieden. Der Elf von Trainer Daniel Madlener gelingt aber immerhin noch der verdiente Ehrentreffer. Ikwuemesi trifft per Kopf nach Flanke von Pascal Fischer zum 1:3-Endstand (80.).



Trainer Daniel Madlener: „Die Chancenverwertung hat den Unterschied gemacht, Ried war eiskalt, wir hatten mindestens genau so viele Möglichkeiten. Ich bin heute nicht ganz zufrieden, wir hätten wirklich mehr Tore erzielen können.“



SK BMD Vorwärts Steyr – SV Ried 1:3 (0:1)



Vorwärts (4-4-2): Staudinger; Sahanek (89. Sarcevic), Martic, Prada, Ezeala (70. Fischer); Paz (70. Brandstätter), Pasic, Freitag, Dombaxi (78. Martinovic); Demonjic (70. D. Bilic), Ikwuemsi. Ersatz: Turner; Bliznac. Trainer: Daniel Madlener.



Ried (4-2-3-1): Haas; Wießmeier (67. Reiner), Plavotic (75. Lackner), Meisl, Lercher; Stosic (75. Baumgartner), Offenbacher; Satin, Nutz, Pomer (62. Mikic); Chabbi (67. Valdir). Ersatz: Sahin-Radlinger; Seiwald. Trainer: Andreas Heraf.



Torfolge: 0:1 (28.) Satin, 0:2 (48.) Pomer, 0:3 (64.) Meisl, 1:3 (80.) Ikwuemesi (Fischer).



Gelbe Karten: Sahanek (45. Unsportlichkeit), Pasic (45.+1 Foul); Wießmeier (42. Unsportlichkeit), Lercher (88. Foul).



Dienstag, 21. September 2021; Vorwärts Stadion, 1.100 Zuschauer

SR Dieter Muckenhammer; Clemens Schüttengruber, Manuel Undesser