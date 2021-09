Sport

2. Liga: Erster Saisonsieg für Vorwärts Steyr

STEYYR. Am 9. Spieltag der Admiral 2. Liga gelingt dem SK BMD Vorwärts Steyr endlich der erste Saisonsieg. Die Rot-Weißen feiern am Freitag in Kapfenberg durch Tore von Joel Dombaxii (2) und Alberto Prada (Elfmeter) einen 3:1-Sieg ...

Mehr als ein Tor in der Meisterschaft war den Rot-Weißen zuletzt am 30. April gelungen.



Vorwärts beginnt in Kapfenberg gut, hat zunächst mehr Ballbesitz und gute Kombination. Die erste Möglichkeit gehört allerdings den Hausherren, Thomas Turner wehrt mit dem Fuß ab (18.). Im direkten Gegenzug werden auch die Steyrer gefährlich, ein Schuss von Aleskander Demonjic wird von Guliani zur Ecke abgewehrt. In der 22. Minute verzieht Chukwubuikem Ikuwemsi. Vorwärts hat viele Standardsituationen, kann daraus aber kein Kapital schlagen. Kapfenberg hingegen schon, N’Zi verwertet eine Freistoß-Flanke per Kopf zum 1:0 (28.). Danach sind die Steirer besser in Spiel, Vorwärts kann erst gegen Ende der ersten Halbzeit wieder Offensivaktionen setzen. Und kurz vor der Pause gelingt durch Joel Dombaxi auch der 1:1-Ausgleich.



Prada trifft per Elfmeter

Die Beginn der zweiten Halbzeit gehört dem Heimteam, Eloshvili (51.), Shabanaxhaj (54.) und Puschl (58.) finden guten Chance vor. In der 67. Minuten fahren die Rot-Weißen einen starken Konter – die spielentscheidende Szene. Ikenna Ezeala stürmt in den Strafraum und wird von Cherif von den Beinen geholt – Elfmeter und Gelb-Rot für den Kapfenberger. Kapitän Alberto Prada übernimmt die Verantwortung und verwandelt souverän zum 1:2. Danach gibt es einige Möglichkeiten das Match zu entscheiden. Der erlösende dritte Treffer fällt dann nach einem Konter in der 90. Minute. Josip Martinovic schickt Joel Dombaxi, der von der Mittelline aufs Tor läuft, den Torhüter überspielt und zum 1:3-Endstand einschießt.



Trainer Daniel Madlener: „Es ist toll, jetzt wird unsere Arbeit von den letzten Wochen belohnt. Dieses Erfolgserlebnis ist sehr wichtig. Heute soll der erste Schritt sein, dass wir in der Liga Fuß fassen. Man sieht, dass die Mannschaft jetzt mehr Selbstvertrauen bekommt.“



Joel Dombaxi: „Ich habe lange kein Tor gemacht, die zwei Treffer fühlen sich sehr gut an. Die Mannschaft hat sich heute die drei Punkte verdient.“



Kapfenberger SV – SK BMD Vorwärts Steyr 1:3 (1:1)



Kapfenberg (3-4-2-1): Giuliani; Lalic (70. Sylla), Cetina, N’Zi; Pichorner, Grgic, Cherif, Grashi (70. Mandler); Eloshvili (82. Hassler); Shabanaxhaj (82. Skokcevic), Komolafe (56.Puschl). Ersatz: Krenn; Staber. Trainer: Abdulah Ibrakovic.



Vorwärts (4-4-2): Turner; Sahanek, Martic, Prada, Fischer (62. Ezeala); Demonjic (56. Paz), Pasic (62. Sarcevic), Brandstätter, D. Bilic (56. Martinovic); Ikwuemesi, Dombaxi (91. P. Bilic). Ersatz: Staudinger; Bliznac. Trainer: Daniel Madlener.



Torfolge: 1:0 (28.) N’Zi, 1:1 (45.) Dombaxi (D. Billic), 1:2 (68./Elfmeter) Prada (Ezeala), 1:3 (90.) Dombaxi (Martinovic).



Gelbe Karten: Cherif (38. Foul), Puschl (95. Foul); Demonjic (21. Unsportlichkeit), Brandstätter (31. Foul), Prada (41. Foul).



Gelb-Rot; Cherif (67. Foul).



Freitag, 24. September 2021; Franz-Fekete-Stadion, 600 Zuschauer

SR Dominic Schilcher; Habip Tekeli, Gökhan Orhan